[고양이 눈]누가누가 더 높나

  • 동아일보

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도심에 마천루만 높이 솟은 게 아니었습니다. 대파꽃의 기세도 만만치 않네요. 화분 속 영토는 좁다는 듯 위로 위로 올라갑니다.

―서울 용산구 후암동에서
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