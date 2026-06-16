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고양이 눈
[고양이 눈]누가누가 더 높나
동아일보
입력
2026-06-16 23:06
2026년 6월 16일 23시 06분
변영욱 기자
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도심에 마천루만 높이 솟은 게 아니었습니다. 대파꽃의 기세도 만만치 않네요. 화분 속 영토는 좁다는 듯 위로 위로 올라갑니다.
―서울 용산구 후암동에서
고양이 눈
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