[고양이눈]캠핑 실력

  • 동아일보

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포메라니안 두 마리가 나무 그늘에서 망중한을 즐깁니다. 함께 온 주인이 자리를 양보했나 봅니다. 의자와 물아일체를 이룬 모습을 보니 캠핑 내공이 나오네요.

―경기 시흥시 갯골생태공원에서

#캠핑#나무 그늘#물아일체#경기 시흥시#갯골생태공원
변영욱 기자 cut@donga.com
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