본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이눈]캠핑 실력
동아일보
입력
2026-06-15 23:10
2026년 6월 15일 23시 10분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260615/134117373/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
포메라니안 두 마리가 나무 그늘에서 망중한을 즐깁니다. 함께 온 주인이 자리를 양보했나 봅니다. 의자와 물아일체를 이룬 모습을 보니 캠핑 내공이 나오네요.
―경기 시흥시 갯골생태공원에서
고양이 눈
>
구독
구독
캠핑 실력
새 입주민
고리 빠진 사자
이런 구독물도 추천합니다!
K-TECH 글로벌 리더스
구독
구독
강인욱 세상만사의 기원
구독
구독
이철희 칼럼
구독
구독
#캠핑
#나무 그늘
#물아일체
#경기 시흥시
#갯골생태공원
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“美, 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수 인정”
2
‘0’ 하나 잘못 붙여…18억 아파트 172억에 낙찰
3
“올림픽공원 봉쇄 시위에, 펜싱대표 칼 빌려 나갈판…공권력 지원을”
4
울산바위 오르다 추락…암벽에 매달린 1명 ‘맨손 구조’
5
유키스 일라이 재혼 현장 공개돼…“행복하게 잘 살겠습니다”
6
금테 안경 남친, 볼터치 여친…‘로봇 애인’ 中서 불티
7
주차선 도색 방해한 ‘빌런 차량’…아파트 주민들 ‘응징’
8
盧사위 곽상언 저격 사흘만에…유시민, 노무현 재단 떠나
9
국힘 “서울·인천·경기·부산·울산·광주전남 전면 재선거 소청”
10
“커피 2잔·빵 1개 시켰는데도 ‘1인 1음료’”…카페 규정 두고 갑론을박
1
양향자 “좀비 지도부 총사퇴”…장동혁 “그러면 누가 투표용지 싸우나”
2
[천광암 칼럼]부정선거론에 올라탄 장동혁의 혹세무민
3
국힘 “서울·인천·경기·부산·울산·광주전남 전면 재선거 소청”
4
기막힌 선관위…“출근 빨라 힘드니 사전투표 시작 늦추자” 제안
5
李 “올공 출입제한 등 행패, 행위자는 물론 공모자도 엄중수사”
6
李, 與에 “해결책 없이 편가르면 무능한 선동가”
7
정동영 “北 침묵에 답답…그럼에도 평화 향한 걸음 멈춰선 안돼”
8
JTBC-중앙그룹 지주사, 기업회생 신청
9
사퇴 요구에도 버티는 장동혁, 일부 지도부 “선관위 문제 집중” 감싸기
10
靑과 갈등 진화?…정청래 “李, 월드클래스 지도자 자리매김”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“美, 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수 인정”
2
‘0’ 하나 잘못 붙여…18억 아파트 172억에 낙찰
3
“올림픽공원 봉쇄 시위에, 펜싱대표 칼 빌려 나갈판…공권력 지원을”
4
울산바위 오르다 추락…암벽에 매달린 1명 ‘맨손 구조’
5
유키스 일라이 재혼 현장 공개돼…“행복하게 잘 살겠습니다”
6
금테 안경 남친, 볼터치 여친…‘로봇 애인’ 中서 불티
7
주차선 도색 방해한 ‘빌런 차량’…아파트 주민들 ‘응징’
8
盧사위 곽상언 저격 사흘만에…유시민, 노무현 재단 떠나
9
국힘 “서울·인천·경기·부산·울산·광주전남 전면 재선거 소청”
10
“커피 2잔·빵 1개 시켰는데도 ‘1인 1음료’”…카페 규정 두고 갑론을박
1
양향자 “좀비 지도부 총사퇴”…장동혁 “그러면 누가 투표용지 싸우나”
2
[천광암 칼럼]부정선거론에 올라탄 장동혁의 혹세무민
3
국힘 “서울·인천·경기·부산·울산·광주전남 전면 재선거 소청”
4
기막힌 선관위…“출근 빨라 힘드니 사전투표 시작 늦추자” 제안
5
李 “올공 출입제한 등 행패, 행위자는 물론 공모자도 엄중수사”
6
李, 與에 “해결책 없이 편가르면 무능한 선동가”
7
정동영 “北 침묵에 답답…그럼에도 평화 향한 걸음 멈춰선 안돼”
8
JTBC-중앙그룹 지주사, 기업회생 신청
9
사퇴 요구에도 버티는 장동혁, 일부 지도부 “선관위 문제 집중” 감싸기
10
靑과 갈등 진화?…정청래 “李, 월드클래스 지도자 자리매김”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“‘문조털래유’ 중 남은 건 정청래뿐…이제 대놓고 전쟁 벌일 것”[정치를 부탁해]
브라질서 헬기 2대 공중 충돌…美 가수 올리버 트리 명단 포함
“점심값보다 낮으면 안돼”…노동계, 내년 최저임금 1만2000원 요구
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0