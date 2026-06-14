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고양이 눈
[고양이 눈]새 입주민
동아일보
입력
2026-06-14 23:09
2026년 6월 14일 23시 09분
변영욱 기자
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새 입주민새 입주민 주인이 떠난 집 지붕에 풀들이 터를 잡았습니다. 누군가 떠난 자리는 또 다른 누군가가 채워 가나 봅니다. 이 집도 언젠가는 다시 주인을 맞이하겠죠.
―충남 아산시 온양동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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