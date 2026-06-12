[고양이 눈]고리 빠진 사자

  • 동아일보

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고리 빠진 사자 한때 위엄 있는 풍모를 자랑하며 드나드는 이들에게 긴장감을 안겼습니다. 핵심 부품이 떨어져 나가니 풀이 확 죽은 표정입니다. 이빨 빠진 호랑이도 아니고….

―서울 용산구 용산동2가에서

#고양이 눈#사자#용산구
변영욱 기자 cut@donga.com
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