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고양이 눈
[고양이 눈]고리 빠진 사자
동아일보
입력
2026-06-12 23:06
2026년 6월 12일 23시 06분
변영욱 기자
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고리 빠진 사자 한때 위엄 있는 풍모를 자랑하며 드나드는 이들에게 긴장감을 안겼습니다. 핵심 부품이 떨어져 나가니 풀이 확 죽은 표정입니다. 이빨 빠진 호랑이도 아니고….
―서울 용산구 용산동2가에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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