투도어 벤츠 모는 문채원 “운전에 자신 없어 작은 차 샀다”

배우 문채원이 평소 타고 다니는 벤츠 자동차를 처음으로 공개했다. 문채원은 “운전에 자신이 없어 무조건 작은 차를 사려고 했다”고 설명했다.
18일 문채원의 유튜브 채널에는 ‘유튜브 판에 없었던 이상한 드라이브로 초대합니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 문채원은 자신의 하얀색 벤츠 승용차를 공개했다. 해당 차량은 2020년 당시 신차 출고가 기준으로 7700만~8000만 원대에 판매됐던 모델로 알려졌다.
문채원은 “차는 100% 내 취향이라고 할 수는 없다”며 “무조건 작은 차를 사려고 해서 투 도어다. 운전에 자신이 없었다”고 말했다.
이어 “운전이 미숙하고 몇 년 동안 장롱면허였다”며 “다시 운전을 시작한 지는 약 6년 정도 됐다. 그래서 예전보다 실력이 나아졌다”라고 말했다.
문채원은 차량 내부를 공개하면서 “(차를) 살 때 주는 대로 샀다. 아무 옵션도 선택하지 않았던 것으로 기억한다”고 말했다. 그는 트렁크에서 돗자리를 꺼내며 “한강 갈 때 돗자리를 매번 편의점에서 사면 비싸서 항상 챙기고 다닌다”고 했다.
문채원은 제작진을 차량에 태우지 않고 따로 이동하게 된 배경에 대해서는 “운전이 아직 미숙해서 그렇다”며 “운전 실력은 분명히 나아졌지만 혹시나 (같이 태우고 가다) 사고를 내면 어떻게 하나 회사에서 걱정을 너무 많이 했다”고 말했다.
그러면서 “나는 괜찮다고 했다”며 “할 수 있다고 했는데 회사에서 내가 미덥지 않은 것 같다”고 덧붙였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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