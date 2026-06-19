“이게 뭔지 아십니까” 레오 14세 교황이 李에 보여준 한국 제품은?

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 19일 15시 54분

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이재명 대통령과 레오 14세 교황이 15일(현지시간) 바티칸 교황궁에서 대화를 하고 있다. 바티칸 제공
이재명 대통령과 레오 14세 교황이 15일(현지시간) 바티칸 교황궁에서 대화를 하고 있다. 바티칸 제공
이재명 대통령은 유럽 순방 중 만난 레오 14세 교황이 손목에 차고 있던 삼성 스마트 워치를 보여주며 “차도 현대차를 탄다”고 말했다고 전했다. 역대 첫 ‘미국인 교황’으로 유명한 레오 14세가 이 대통령에게 한국산 제품에 대한 애정을 드러낸 것으로 보인다.

이 대통령은 19일 청와대에서 순방 성과를 브리핑하며 바티칸 교황청에서 레오 14세 교황을 만난 일화를 전했다. 이 대통령은 15일(현지 시간) 부인 김혜경 여사와 함께 교황청을 방문했다.

이에 대해 이 대통령은 “(교황이) 저한테 이거 시계를 보여주시더라”며 “손목에 시커먼 시계를 차고 계시면서 이게 뭔지 아냐, 삼성 시계다”라고 말했다. 레오14세 교황이 이 대통령에게 보여준 시계는 삼성전자의 스마트워치 갤럭시 워치로 보인다.

이재명 대통령과 김혜경 여사, 레오 14세 교황이 15일(현지 시간) 바티칸 교황궁에서 기념촬영을 하고 있다. 바티칸 제공
이재명 대통령과 김혜경 여사, 레오 14세 교황이 15일(현지 시간) 바티칸 교황궁에서 기념촬영을 하고 있다. 바티칸 제공
“‘전화기도 갤럭시 쓴다. 차도 현대차 탄다’ 이렇게 말씀하셨다”고 덧붙였다. 다만 현대차 중 어떤 모델을 이용 중인지는 구체적으로 밝혀지 않았다.

이 대통령은 교황을 만나 추기경 임명을 요청했다고도 밝혔다.

이 대통령은 “한국에 천주교 신자분들, 천주교계에서 실제 염원이기도 해서 전달해 드리는 형식으로, 대한민국 정부가 정식 요청은 아니고 한국의 천주교 신자들이 염원하는 바인데 꼭 전해드리고 싶다고 그랬다”며 “그랬더니 교황께서도 한국의 천주교에 대해선 매우 관심이 높다는 느낌이 들었다. 애정이 매우 많으셨다”고 말했다.

이 대통령은 “그 점에 대해서 본인께서 ‘이제 교황에 취임한 이래 단 한 명의 추기경도 임명하지 않았는데 아직까지 안 하고 있다. 만약에 하게 되면 이 점을 각별히 고려해야겠다’ 이렇게 말씀해 주셨다”고 전했다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
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