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‘한동훈 살해’ 협박 글 올린 30대, 인천서 긴급체포
동아일보
업데이트
2026-06-19 19:04
2026년 6월 19일 19시 04분
입력
2026-06-19 18:40
2026년 6월 19일 18시 40분
정봉오 기자
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한동훈 무소속 의원ⓒ 뉴스1
무소속 한동훈 의원을 살해하겠다는 내용의 협박 글을 온라인에 올린 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 인천 남동구에서 협박 혐의로 30대 남성을 긴급 체포했다고 19일 밝혔다.
이 남성은 최근 소셜네크워크서비스(SNS)에 한 의원을 향한 살해 협박 글을 올린 혐의를 받고 있다.
경찰은 19일 오전 10시 25분경 관련 신고를 접수한 뒤 인터넷 프로토콜(IP) 주소 등을 추적해 남성의 신원을 특정한 뒤 남동구 노상에서 남성을 긴급 체포했다.
경찰은 남성을 상대로 게시물을 올린 경위 등을 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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