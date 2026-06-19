‘한동훈 살해’ 협박 글 올린 30대, 인천서 긴급체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 19일 18시 40분

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한동훈 무소속 의원ⓒ 뉴스1
한동훈 무소속 의원ⓒ 뉴스1
무소속 한동훈 의원을 살해하겠다는 내용의 협박 글을 온라인에 올린 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 인천 남동구에서 협박 혐의로 30대 남성을 긴급 체포했다고 19일 밝혔다.

이 남성은 최근 소셜네크워크서비스(SNS)에 한 의원을 향한 살해 협박 글을 올린 혐의를 받고 있다.

경찰은 19일 오전 10시 25분경 관련 신고를 접수한 뒤 인터넷 프로토콜(IP) 주소 등을 추적해 남성의 신원을 특정한 뒤 남동구 노상에서 남성을 긴급 체포했다.

경찰은 남성을 상대로 게시물을 올린 경위 등을 조사하고 있다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
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