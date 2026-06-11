[고양이의 눈]소망의 토대

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 11일 23시 06분

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8층 석탑을 쌓으려면 기단이 튼튼해야죠. 비록 조각난 콘크리트 벽돌이지만, 이만한 주춧돌이 있을까요. 소망도 단단한 기초 위에 더 높이 올릴 수 있습니다.

―충남 서산시 몽돌해변에서
#고양이의눈
신원건 기자 laputa@donga.com
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