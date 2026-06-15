코스피 급등에 매수 사이드카 발동

코스피가 15일 급등하며 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 올해 14번째 매수 사이드카다. 미국과 이란이 사실상 종전 합의에 도달했다는 소식이 전해지며 코스피는 상승세를 보이고 있다.
이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 2분 기준 코스피는 전 거래일 대비 378.71포인트(4.66%) 급등한 8502.33에 거래 중이다.
코스피200선물 지수도 전 거래일 대비 5% 급등하면서 오전 9시6분 매수 사이드카가 발동했다. 매수 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 오른 상태가 1분 이상 지속할 경우 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.
시가총액 상위 종목도 상승세다. 삼성전자는 5.12% 오른 33만9000원에, SK하이닉스는 6.60% 급등한 229만2000원에 거래되고 있다. 삼성전기(13.01%), 현대차(7.91%),LG에너지솔루션(4.25%),삼성생명(8.17%), 삼성물산(10.42%) 등 대부분이 상승 중이다.
미국과 이란 간 종전 합의에 대한 기대감과 국제유가와 환율 불안 우려가 줄어든 점이 투자심리를 개선한 것으로 보인다. 미국과 이란은 14일(현지시간) 종전을 위한 양해각서(MOU) 협상이 타결됐다고 밝혔다.
한편 코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1048.19에 장을 시작, 같은 시각 15.03(1.46%) 오른 1044.08이다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 8.4원 내린 1511.4원에 개장했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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