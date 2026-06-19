美국무부 당국자 “北 비핵화는 여전히 대북정책 우선 과제”

미국 도널드 트럼프 행정부 당국자가 북한 비핵화를 여전히 대북정책의 우선순위에 두고 있으며 북한이 준비가 되면 미국 역시 김정은 북한 국무위원장과의 대화 준비가 돼 있다고 밝혔다.
데이비드 윌레졸 미 국무부 동아시아태평양국 일본·한국·몽골 담당 부차관보는 18일(현지 시간) 워싱턴에서 민관 정책 플랫폼 트라이포럼이 개최한 ‘한·미 전략산업 및 안보 포럼’에 패널로 참석해 “북한 비핵화는 트럼프 행정부의 우선순위로 남아 있다”고 밝혔다. 그는 “트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 뒤 발표된 팩트시트에서도 양국은 북한 비핵화 의지를 명시했다”며 “주요 7개국(G7) 정상회의 공동성명에도 비핵화에 대한 약속이 담겨 있다”며 이 같이 말했다.
윌레졸 부차관보는 “향후 관련 협의에서 나오는 공동성명들 역시 비핵화에 대한 공동 의지를 반영하게 될 것”이라며 “그 노력이 어떤 방식으로 이뤄지든 북한 비핵화는 우리에게 여전히 우선 과제”라고 강조했다.
북한과 미국 간 대화 가능성에 대해서는 “김 위원장이 대화할 준비가 돼 있다면 트럼프 행정부도 대화할 준비가 돼 있다는 점을 매우 분명히 해왔다”며 “대화가 언제 열릴지 알 수 없지만 그간 우리는 ‘힘을 통한 평화’를 유지해 나갈 것”이라고 역설했다.
이날 윌레졸 부차관보는 한국의 전시작전통제권 전환 이슈에 대해서도 언급했다. 그는 “전작권 전환은 조건에 기초해야 한다는 점을 한국 쪽에 일관되게 강조해왔다”며 “충분한 억제력과 군사 역량을 위해 필요한 능력, 예산, 여러 요소가 정확히 갖춰져야 하며 아닐 경우 적대 세력이 빈틈을 활용할 수 있다”고 우려했다.
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