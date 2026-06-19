李 “선관위 감시·통제 위해 원포인트 개헌이라도 해야”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 19일 15시 36분

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“어처구니없는 일 벌어져…필요하면 대통령 발의”

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 유럽·G7 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 유럽·G7 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령은 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태를 초래한 중앙선거관리위원회와 관련해 “여야 간 의견 일치가 된다면 선관위에 관한 원포인트 개헌이라도 해야 되지 않을까 생각한다”고 밝혔다.

이 대통령은 19일 청와대에서 유럽 순방 결과를 브리핑하며 관련 질문을 받고 “(선관위에 대한) 감시, 견제, 통제를 적정하게 해야 하지 않겠느냐. 이를 위한 법 제도 정비가 필요하겠다는 생각”이라고 말했다.

이어 “최대한 법 제도를 고쳐보고, 최대한 외부 감시 견제가 어느 정도는 가능해야 하지 않느냐”며 “대법원장이 사실상 (선관위원장을) 임명하는 것처럼 해서 되겠느냐. 또 비상임으로 해서 선거 날에도 제대로 출근을 안 했다는 이야기가 있던데 그렇게 하면 되겠느냐”고 지적했다.

그러면서 “(선관위원장을) 가장 공정한 대법관이 맡아서 가장 공정하게 잘하지 않을까 기대하지 않았겠느냐. 그런데 결과는 이런 어처구니없는 일이 벌어진 것”이라고 비판했다.

또 “투표지야 원래 투표할 사람 숫자만큼 만드는 게 우리 동창회장 뽑을 때도 하는 것 아니냐”며 “뭐라고 변명이 있겠지만, 있을 수 없는 일”이라고 투표용지 부족 사태를 지적했다.

이 대통령은 “헌법이 (선관위를) 너무 명징하게 독립기관으로 해놓았기 때문에 감시, 견제, 통제 관련 법 제도를 만들면 위헌 판결을 받을 가능성이 많다”며 “필요하다면 대통령이 (개헌안을) 발의하는 한이 있더라도 (개헌해야 하지 않을까)”라고 했다.

그러면서 “정치권에서 논의되는 걸 봐가면서 우리 정부도 입장을 정하겠다”며 “근본적인 개혁이 필요한 건 확실하다”고 말했다.

#이재명 대통령#선관위#투표용지 부족 사태#개헌
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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