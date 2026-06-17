[고양이 눈]오늘은 내가 주인공!

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 17일 23시 00분

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골프장 홀에 새 입주자가 생겼습니다. 공이 들어가야 할 자리에 작은 싹이 고개를 내밀었네요. 오늘 홀인원의 주인공은 이 새싹입니다.

―경기 파주시 탄현면에서

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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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