[고양이 눈]아낌없이 주는 나무

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 19일 23시 06분

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나무 한 그루가 지나는 사람에겐 그늘을, 빗자루에겐 기대 설 곳을 내어 주고 있습니다. 든든한 버팀목이 따로 없네요.

―충남 아산시 온양동에서

#아낌없이 주는 나무#버팀목#충남#아산시
변영욱 기자 cut@donga.com
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