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고양이 눈
[고양이 눈]아낌없이 주는 나무
동아일보
업데이트
2026-06-19 23:12
2026년 6월 19일 23시 12분
입력
2026-06-19 23:06
2026년 6월 19일 23시 06분
변영욱 기자
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나무 한 그루가 지나는 사람에겐 그늘을, 빗자루에겐 기대 설 곳을 내어 주고 있습니다. 든든한 버팀목이 따로 없네요.
―충남 아산시 온양동에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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