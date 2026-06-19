‘초롱이’ 고규필, 아빠된다…가수 에이민, 임신 15주차

배우 고규필(44) 가수 에이민(35·민수연) 부부에게 새 생명이 찾아왔다.
고규필의 아내인 에이민은 18일 소셜네크워크서비스(SNS)를 통해 “15주, 제법 나온 배”라며 임신 소식을 전했다. 고규필과 결혼 3년 만에 임신 소식을 전한 것이다.
고규필과 에이민은 9년간 연애한 뒤 2023년 11월 결혼했다. 고규필 소속사는 두 사람의 결혼 소식을 전할 당시 “고규필 씨는 언제나 늘 곁에서 힘이 되어준 싱어송라이터 에이민(본명 민수연) 씨와 오랜 연애 끝에 평생을 함께할 든든한 동반자로 아름다운 결실을 맺게 됐다”고 전했다.
고규필은 1993년 영화 ‘키드 캅’으로 데뷔했다. 2023년 영화 ‘범죄도시3’에서 초롱이 캐릭터로 영화 팬들에게 큰 사랑을 받았다. 에이민은 2018 싱글 앨범 ‘Hide And Seek’로 데뷔해 싱어송라이터로 활동했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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