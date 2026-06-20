한동훈 “2030년 정권 되찾겠다…2028년 총선 ‘보수 다수당’ 목표”

日요미우리 인터뷰서 “복당 서두를 필요 없어,
무소속 한동훈 의원은 일본 언론과의 인터뷰에서 차기 대통령 선거 출마 여부에 대해 “그 시점에 국민들이 저를 필요로 하느냐에 달려 있다”고 말했다. 또 국민의힘 복당을 목표로 한다는 사실을 재차 밝혔다.
장동혁 대표, 보수진영 권위-정당성 이미 상실,
오세훈-이준석 협력? 보수 재건 누구와도 행동”
한 의원은 20일 공개된 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 ‘2030년 대선에 출마할 건가’라는 질문을 받고 “제가 결정할 문제가 아니다”라며 이같이 말했다.
그는 ‘앞으로의 목표가 복당 및 당 개혁인가, 새로운 보수세력 결집인가’라고 묻자 “국민의힘 복당을 목표로 하고 있다”면서도 “서두를 필요는 없다”고 했다. 이어 “2028년 총선에서 보수가 다수당이 되는 것을 목표로 하고, 2030년 대선에서 정권을 되찾겠다”며 “보수 재건을 위해 보복하거나 배제할 생각은 전혀 없다”고 말했다.
한 의원은 국민의힘 장동혁 대표의 임기가 1년가량 남은 상황에서 복당이 쉽지 않을 것이란 말에 “지방선거(등 전국 단위선거)에서 참패하고도 사임하지 않는 당 대표는 거의 없다”며 “현재 형식적으로만 대표 자리에 머물러 있을 뿐이며, 정치적 권위나 보수 진영을 이끌 정당성은 이미 상실한 상태”라고 주장했다.
이재명 정부 출범 1년에 대한 평가에는 “대한민국을 지탱해 온 제도와 시스템이 이 대통령을 포함한 권력자의 사적 이익을 위해 무너지고 있다”며 “이면에는 보수 진영이 충분한 견제 기능을 하지 못했다는 책임도 있다”고 지적했다.
검사 출신인 한 의원은 검찰청 폐지 결정 관련해 “이 대통령이 자신의 사법 리스크와 무관했다면 이러한 제도 개편은 이뤄지지 않았을 것”이라며 정권 교체에 성공할 경우 이를 다시 바꾸겠다는 뜻을 밝혔다.
오세훈 서울시장, 이준석 개혁신당 대표와 협력할 의지가 있는지에 대해선 “특정 개인에 대해 논의하기보다는 보수 재건을 열망하는 누구와도 행동할 것”이라고 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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