‘멸공라떼’ 내놓은 대전 카페, 태극기 잘못 그려…건곤감리 틀려 역풍

대전의 한 카페가 6·25전쟁 76주기를 맞아 ‘멸공라떼’를 출시했다. 판매 수익금 전액을 참전용사와 호국보훈 단체에 기부한다는 좋은 취지였으나 홍보물에 사용된 태극기의 4괘인 ‘건곤감리(乾坤坎離)’ 위치가 잘못 표기되면서 역풍을 맞았다.
이 카페는 16일 공식 인스타그램에 “멸공라떼 한 잔에는 자유를 지키기 위한 희생과 감사의 마음이 담겨 있다”며 “본 음료 판매 수익금의 전액은 6·25 참전용사 지원 및 호국보훈 단체에 기부된다”고 올렸다. 이어 “우리가 누리는 자유는 누군가의 희생 위에 존재한다. 그 숭고한 헌신을 기억하고 감사하는 마음을 담아 이번 기부 캠페인을 진행한다”고 설명했다. 기부 기간은 이달 19일부터 25일까지다.
하지만 홍보물 속 태극기의 건곤감리 위치가 잘못 표시돼 비판을 받았다. 태극기의 오른쪽 하단에 위치해야 할 곤괘가 오른쪽 상단과 왼쪽 하단에도 모두 사용된 것이다. 일각에선 ‘멸공라떼’는 극우 진영이 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이 마케팅’을 옹호하는 과정에서 사용한 단어라며 정치 이념과 뒤섞인 홍보가 아니냐는 지적도 제기됐다. 이에 카페 대표는 “멸공라떼는 정치가 아닌 감사”라고 반박했다.
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