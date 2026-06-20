난임병원 창고에서 의식 잃은 20대 간호사 사망…경찰 수사

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경기 안양시에 있는 한 난임병원에서 20대 여성 간호사가 근무 도중 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

20일 경찰에 따르면 전날 오후 4시경 경기 안양시 동안구에 있는 한 난임병원 창고 안에서 간호사가 의식을 잃은 채 쓰러져 있는 것을 병원 직원이 발견해 신고했다.

이 간호사는 발견 직후 119 구급대로부터 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다.

숨진 간호사의 몸에서 별다른 외상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 병원 관계자 등을 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

#난임병원#여성 간호사#20대#심폐소생술#CPR#외상
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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