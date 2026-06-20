“한국 학교 얘긴데…”…해외 시청자들은 어쩌다 ‘참교육’에 빠졌나

넷플릭스 신작 ‘참교육’ 공개 3일 만에 비영어권 세계 1위 석권
우리나라 비롯 일본, 태국, 브라질 등 46개국서 정상
막장 학폭·무너진 교권 정조준…‘더 글로리’ 이은 고속 응징 판타지 열광
흥행 불패 공식 굳힌 웹툰 IP…글로벌 91개국 톱10 차지
한국 교실에서 벌어지는 끔찍한 학교 폭력과 무너진 교권 침해는 사실 해외 시청자들에게는 낯설고 생소한 소재다. 하지만 베일을 벗은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’이 이 같은 예상을 비웃듯 글로벌 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 한국의 어두운 교육 현실을 정면으로 다룬 토종 드라마가 어떻게 전 세계 안방극장을 사로잡았을까.
20일 넷플릭스 공식 미디어 허브 ‘투둠(Tudum)’에 따르면 지난 5일 공개된 참교육은 단 3일 만에 비영어권 TV쇼 부문 세계 1위에 올랐다. 이후 2주 연속 왕좌를 지키며 독주 체제를 굳혔다. 시청 규모도 폭발적이다. 공개 첫 주 640만 뷰였던 시청 수는 입소문을 타며 최근 2110만 뷰까지 치솟았다.
현재 참교육은 안방인 한국을 비롯해 일본, 싱가포르, 태국, 튀르키예, 브라질 등 대륙을 가리지 않고 총 46개국에서 동시에 1위를 기록했다. 이를 포함해 전 세계 91개국에서 톱10에 진입하는 기염을 토했다.
◆“학폭 드라마 아니다”…외국인들 눈 뒤집힌 ‘K-사이다 액션극’
해외 시청자들은 한국의 복잡한 교육 제도 자체보다 가해자들이 즉각적으로 사지를 비틀며 응징당하는 전개에 열광했다. 외국인들은 이 작품을 따분한 학교 드라마가 아니라 사회의 불공정한 현실을 주먹으로 타파하는 ‘정의구현 액션물’로 소비하고 있다는 것이 미디어 전문가들의 분석이다. 넷플릭스 역시 이번 작품에 대해 “괴롭힘과 학교 내 무질서에 맞서는 액션 드라마”로 해외에 소개했다.
실제 글로벌 리뷰 사이트를 보면 ‘카타르시스’, ‘복수 판타지’, ‘핵사이다’ 같은 표현이 도배되고 있다. 앞서 메가 히트를 기록한 송혜교 주연의 ‘더 글로리’나 박지훈 주연의 ‘약한영웅 클래스’ 시리즈처럼, 글로벌 시청자들에게 익숙한 K-복수극의 연장선에서 흥행 동력을 얻었다는 분석이다.
기존 복수극들과 결정적인 차이가 있다. 참교육은 피해자가 눈물을 흘리며 오랜 시간 고통을 인내하는 고구마 전개를 과감히 생략했다. 문제 발생과 동시에 사이다 응징이 즉각 시작된다. 시청자들이 답답함을 느낄 새도 없이 곧바로 해소감에 카타르시스를 느끼도록 정교하게 설계된 것이다.
‘꼬고 또 꼬는’ 갈등 요소를 최소화한 채 시원시원하게 스토리를 토해내는 이른바 ‘K-사이다’ 콘텐츠 흥행 공식이 이번에도 통했다. 마동석 주연의 ‘범죄도시’ 시리즈나 황민현 주연의 ‘스터디 그룹’이 대표적인 K-사이다 콘텐츠다.
물론 비판의 목소리도 만만치 않다. 극 중 묘사되는 폭력 수위가 지나치게 높고, 법을 무시한 해결책이 현실과 동떨어진 판타지라는 지적이다. 정의가 너무 빠르고 폭력적으로 실현되다 보니 짜릿한 쾌감과 동시에 일종의 거부감을 유발한다는 복합적인 평가도 나온다.
◆흥행 보증수표 증명한 ‘웹툰 IP’…넷플릭스의 치트키
참교육의 흥행으로 넷플릭스는 ‘K 웹툰’이라는 원천 콘텐츠(IP)의 막강한 힘을 다시 한번 확인했다. 이 작품은 연재 당시부터 독보적인 조회수를 기록했던 메가 히트 웹툰이다. 이미 검증된 세계관과 단단한 글로벌 팬덤을 보유하고 있어 제작 초기부터 흥행은 예견돼 있었다.
국내 방송·OTT 업계가 웹툰에 사활을 거는 이유도 명확하다. 웹툰은 까다로운 독자들의 댓글과 조회수를 통해 스토리의 경쟁력 검증이 이미 끝난 상태다. 게다가 글로벌 번역 플랫폼을 통해 전 세계에 해외 독자층을 미리 확보해 두고 있다. 제작사 입장에서는 흥행 실패 위험을 획기적으로 줄일 수 있고, 플랫폼은 오픈 첫날부터 화제성을 독식할 수 있다.
또한 장기간 연재를 통해 쌓아둔 방대한 에피소드는 시즌제 드라마를 제작하기에 최적의 조건이다. 앞서 대박을 터뜨린 ‘중증외상센터’, ‘지금 우리 학교는’, ‘스위트홈’, ‘마스크걸’ 등도 모두 웹툰과 웹소설의 뼈대에 영상 미학을 입혀 성공한 사례들이다.
전문가들은 이 작품이 한국의 특수한 교실 상황을 무대로 삼았지만, 그 본질은 전 세계 인류가 겪고 있는 보편적인 갈등을 건드렸다고 분석한다.
박성순 서울예대 영상학부 교수는 “표면적으로는 한국의 공교육 문제를 다루고 있지만 넓게 보면 전 세계적인 세대간 갈등과 기성 사회의 권위 붕괴 문제로 읽힐 수 있다”며 “작품 속 해결 방식은 매우 극단적이지만 많은 사람이 공통적으로 느끼는 문제의식을 정확히 찔렀기 때문에 글로벌 호응을 얻는 것”이라고 말했다.
시각 효과의 발전도 흥행 보증 수표가 됐다. 박 교수는 “웹툰 원작 드라마는 독자들이 머릿속으로 상상한 이미지가 있어 실사화했을 때 실망하기 쉽다”면서도 “최근에는 국내 시각특수효과(VFX)와 액션 연출 기술이 비약적으로 발전하면서 웹툰 속 상상력을 스크린 위에 완벽히 구현해 냈고, 이것이 외산 드라마들을 제친 핵심 경쟁력”이라고 덧붙였다.
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