스테로이드 검출 김재환 → 도핑 전력자 역대 두 번째 3연타석 홈런 → SSG 5연패 탈출 [어제의 프로야구]

김재환(38·SSG)이 금지약물 복용 이력이 있는 선수 가운데 두 번째로 3연타석 홈런 기록을 남겼다.
김재환은 1회초에 2점 홈런을 쏘아 올리면서 20일 프로야구 창원 방문경기를 시작했다.
이어 3회초 두 번째 타석에서 그랜드슬램을 터뜨린 뒤 5회에도 1점 홈런을 보탰다.
김재환은 개인 최다 타이기록인 7타점으로 이날 경기를 마쳤고 SSG는 안방 팀 NC를 12-5로 물리치면서 5연패에서 탈출했다.
김재환은 2011년 10월 야구 월드컵 때 한국 대표로 출전했다가 도핑(경기력 향상을 목적으로 약물 복용하는 행위) 검사에서 애너볼릭(anabolic) 스테로이드 양성 반응을 보였다.
애너볼릭 스테로이드는 단백질 합성을 촉진해 근육량과 근력을 폭발적으로 증가시키는 약물이다.
도핑 전력자 가운데 프로야구에서 3연타석 홈런을 기록한 선수는 최진행(41)에 이어 김재환이 두 번째다.
최진행은 2015년 역시 애너볼릭 스테로이드 양성 반응을 보였고 2017년 7월 19, 20, 21일 세 경기에 걸쳐 3연타석 홈런을 친 적이 있다.
수원에서는 안방 팀 KT가 9회말에 5점 차를 뒤집으면서 10-9 역전승을 거뒀다.
9회말에 5점 차이를 뒤집은 건 프로야구 역대 2위에 해당하는 기록이다.
9회초까지 9-4로 끌려가던 KT는 9회말 2사 1, 2루 상황에서 안현민(23)의 적시타로 동점을 만든 뒤 힐리어드(32)가 끝내기 안타를 치면서 승리를 따냈다.
9회말 시작과 함께 마운드에 오른 KIA 마무리 투수 성영탁(22)이 아웃 카운트를 하나도 잡지 못하고 5실점하며 패배 빌미를 제공했다.
키움은 2017년 9월 3일 고척 안방 경기에서 KIA를 상대로 9회말에 1-7로 뒤지던 경기를 8-7 뒤집은 적이 있다.
9회말 시작 시점을 기준으로 가장 큰 점수 차이를 뒤집은 팀이 키움이다.
키움은 20일 고척 방문 경기에서도 1-7로 롯데 뒤진 채 9회말 공격을 시작했지만 그 점수 그대로 패하고 말았다.
롯데 선발 나균안(28)은 6이닝 1실점을 기록하면서 2021년 6월 1일 역시 고척 경기 이후 5년 20일 만에 키움을 상대로 승리를 따냈다.
대전에서는 안방 팀 한화가 삼성에 10-4 역전승을 거두고 6연패에서 탈출했다.
한화는 1-4로 뒤진 채 시작한 4회말에만 8점을 뽑으면서 경기를 뒤집었다.
잠실에서는 문보경(26)이 1-2로 끌려가던 8회말 3점 홈런을 쏘아 올린 LG가 두산을 4-2로 꺾었다.
▽21일 선발 투수 △잠실 두산 잭로그-LG 웰스 △수원: KIA 김태형-KT 로건 △대전: 삼성 양창섭-한화 화이트 △고척: 롯데 비슬리-키움 배동현 △창원: SSG 최민준-NC 김태경
황규인 기자 kini@donga.com
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