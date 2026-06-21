“팀 색깔 더 선명하게” 하츠투하츠, ‘레몬탱’으로 정조준한 서머퀸

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 전작의 흥행 기세를 몰아 올여름 가요계 접수를 예고했다.
하츠투하츠는 오는 22일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 ‘레몬탱’(Lemon Tang)을 발표하고 본격적인 컴백 활동에 나선다. 지난 2월 공개한 싱글 ‘루드!’(RUDE!)가 현재까지 음원 차트 최상위권을 굳건히 지키며 롱런 인기를 이어가고 있는 만큼, 이번 신보를 통해 확실한 ‘서머퀸’으로 자리매김하겠다는 각오다.
이번 타이틀 곡 ‘레몬탱’(Lemon Tang)은 여름철을 겨냥한 경쾌하고 생동감 넘치는 댄스 팝 곡이다. 혼자일 때는 레몬처럼 시고 날카롭지만 너와 내가 만나면 새콤달콤한 매력의 ‘레몬탱’이 된다는 가사를 통해 ‘우리’로서 함께하자는 메시지를 청량하게 전한다.
특히 이번 타이틀 곡 안무는 하츠투하츠의 대표곡 ‘포커스’(FOCUS)와 ‘루드!’의 안무를 디렉팅한 조나인 안무가가 다시 한번 메가폰을 잡았다. 후렴구의 레몬을 연상시키는 귀여운 손동작을 비롯해 팀의 시그니처인 4대4 대칭 구조, 일자 대형, 대형 하트를 만드는 퍼포먼스 등이 어우러져 시각적 재미를 극대화했다. 앞서 틱톡, 인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠 등 공식 채널들을 통해 음원과 안무 일부가 선공개되며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내기도 했다.
하츠투하츠의 소속사 SM 측은 최근 뉴스1에 이번 ‘레몬탱’ 제작 과정에서 팀의 정체성과 대중적 친근함을 구축하는 데 공을 들였다고 밝혔다. SM 측은 “하츠투하츠 두 번째 미니앨범 ‘레몬탱’은 여름철에 맞춰 하츠투하츠의 밝고 청량한 에너지를 전달하는 것은 물론, 팀의 색깔을 한층 더 선명하게 구축하는 앨범”이라며 “타이틀 곡 ‘레몬탱’을 포함한 이번 앨범에 수록된 곡들의 사운드 전반과 가사를 통해 멤버들의 자연스럽고 진솔한 매력을 느낄 수 있으며, 이를 바탕으로 대중에게 더욱 친근하게 다가갈 수 있는 앨범이기도 하다”고 제작 주안점을 설명했다.
SM 측의 설명대로 이번 신보는 타이틀 곡 외에도 ‘우리’가 함께하는 다채로운 순간을 하츠투하츠만의 언어로 풀어낸 수록곡들이 유기적으로 연결돼 있다. ‘루드!’를 포함해 알쏭달쏭한 짝사랑을 서술한 ‘하트 이모지’(heart emoji (♡)), 고민을 나누는 이야기를 재치 있게 풀어낸 ‘시크릿 레시피’(Secret Recipe), 테니스 경기에 비유해 설렘을 표현한 ‘피프틴 러브’(15-LOVE), 새로운 시작을 싱그럽게 담아낸 ‘처음투성이 (Baby Steps)’까지 총 6곡이 담겨 앨범 전체의 완성도를 높였다. 프로모션 역시 남달랐다. 메인 테마인 ‘레몬 태양’을 연상시키는 노란 비행선을 홍대, 강남, 성수 등 서울 주요 도심 하늘에 띄우는 이색적인 현장 마케팅으로 컴백 전 분위기를 최고조로 끌어올렸다.
이처럼 하츠투하츠는 ‘루드!’의 대성공으로 다져진 탄탄한 대중적 기반 위에, 여름에 최적화된 청량한 비주얼과 한층 선명해진 팀 고유의 음악적 색깔을 얹었다. 대중성, 기획력, 퍼포먼스 3박자를 모두 갖춘 이번 신보를 통해 하츠투하츠가 차세대 서머퀸으로서의 입지를 완벽히 굳힐 수 있을지 가요계의 이목이 쏠리고 있다.
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