‘레드레드’ 코르티스 미니 2집, 스포티파이서 2억 회 재생 넘겼다

신인류 그룹 ‘코르티스(CORTIS)’가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 잇달아 억대 스트리밍 기록을 세우고 있다.
20일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 코르티스의 미니 2집 ‘그린그린(GREENGREEN)’은 지난 18일 자 스포티파이에서 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다.
발매 45일 만이다. 앞서 5월19일 자에 1억 회 고지를 밟은 후 30일 만에 다시 1억 회를 추가했다. 지난해 선보인 미니 1집이 2억 스트리밍을 달성하는 데 걸린 80일에서 대폭 기간을 줄였다.
타이틀곡 ‘레드레드(REDRED)’의 거침없는 흥행이 기록 단축을 주도했다. ‘레드레드’는 16일 자 스포티파이 차트에서 단일곡 누적 재생 수 1억 회를 넘겼다. 지난 4월20일 발표일 기준 57일 만이다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 노래 중 가장 빨리 억대 스트리밍 반열에 오른 곡이 됐다.
‘레드레드’는 또한 스포티파이의 ‘위클리 톱 송 글로벌’(집계 기간: 6월 12일~18일) 112위로 8주째 장기 차트인 중이다. 해당 차트 최고 순위는 61위(집계 기간: 5월 1일~7일)다. 한국의 ‘위클리 톱 송’에서는 7주 연속 정상을 달리고 있다. 최근에는 “넘어가 16강 그린 그린(green green)” 등으로 개사한 월드컵 응원가 버전(Cheering Ver.)을 숏폼 플랫폼에 깜짝 공개해 화제를 모았다.
한편 코르티스는 7~9월 한국, 북미, 일본의 9개 도시에서 데뷔 후 첫 단독 투어 ‘2026 코르티스 투어 ’풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)‘’을 14회 연다. 이에 앞서 23일 개막하는 프랑스 파리 남성복 패션위크에도 참석한다.
댓글 0