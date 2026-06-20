멕시코전 패배하자 ‘배우 이기혁’ SNS 몰려간 극성 축구팬들

2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국이 수비 실책으로 멕시코 진 뒤 배우 겸 감독 이기혁이 엉뚱한 악플에 시달리고 있다. 국가대표팀 수비수 이기혁의 실수에 분노한 축구팬들이 ‘동명이인’ 배우 이기혁의 소셜네트워크서비스(SNS)에 잘못 찾아가 악플을 남긴 것이다. 축구선수 이기혁은 현재 SNS 계정을 비공계로 전환한 상태다.
홍명보 감독이 지휘하는 축구 대표팀은 19일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 아쉽게 0 대 1로 패배했다. 후반 5분 한국 골키퍼 김승규가 수비수 이기혁과 부딪히며 공을 놓쳤고 실점으로 이어졌다.
경기가 끝난 후 일부 축구팬은 이기혁 선수의 SNS에 악플을 남겼다.
이 과정에서 배우 이기혁의 계정에 악플을 다는 사례도 나왔다. 여기에는 “김승규 (골기퍼를) 왜 막았냐”, “옌스 좀 넣어라”, “뭐 하는 거냐” 등의 댓글이 달렸다. 옌스는 대한민국 축구 국가대표팀 옌스 카스트로프 선수를 말한다.
한 누리꾼은 “배우 이기혁인 거 아는데, 김승규 왜 막았냐”라며 이상한 댓글을 남겼다.
축구선수 이기혁은 K리그 강원FC의 에이스로 주목을 받아왔고, 이번 월드컵 대표팀에 깜짝 발탁됐다. 하지만 그의 실수가 멕시코 대표팀의 득점으로 이어지자 거센 비판을 의식한 듯 자신의 SNS 계정을 비공개로 전환했다.
한편 배우 이기혁은 영화 ‘늑대의 유혹’으로 데뷔해 최근에는 영화 ‘메소드 연기’의 감독으로 활동 중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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