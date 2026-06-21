이란 “호르무즈 재봉쇄” vs 트럼프 “합의 불발시 美가 통행료 부과”

이란이 이스라엘의 레바논 공격을 미국-이란 종전 협정 양해각서(MOU) 위반으로 규정하며 호르무즈 해협을 다시 봉쇄한다고 발표한 가운데 미국과 이란 측이 21일(현지 시간) 실무회담에 나설 예정이다. 미군은 20일 호르무즈 해협이 아직 봉쇄되지 않았다고 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최종 종전 협정이 성사되지 않으면 미국이 호르무즈 해협 통행료를 부과할 수 있다고 했다.
21일 로이터통신에 따르면 J D 밴스 미국 부통령은 20일 오후 4시 스위스로 향했다. 밴스 부통령은 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 비행기에 탑승하기 전 취재진에게 “이틀 정도 협상을 진행할 것”이라고 말했다. 그는 “거기서 하루나 이틀 정도만 머물 수 있을 것 같다”며 “핵 문제와 레바논 휴전 문제에서 진전을 이룰 수 있기를 바란다”고 말했다.
밴스 부통령과 함께 이란과 협상에 나서는 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 스티브 위트코프 중동 특사 등은 이미 스위스에 도착한 상태라고 미국 정치전문매체 악시오스는 전했다.
이란 국영 매체에 따르면 미국과 실무협상에 나서는 이란 대표단도 회담이 열리는 스위스에 도착했다. 이란 대표단은 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끌며, 아바스 아라그치 외무장관 등이 포함돼 있다고 이란 언론은 전했다.
협상 중재국인 파키스탄 외무부도 미국과 이란이 21일 스위스에서 대면 실무급 회담을 개최한다고 확인했다.
이번 실무회담은 올 4월 10, 11일 양일간 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 회담 이후 미국과 이란 간에 열리는 첫 번째 직접 회담이다. 이를 계기로 60일간의 핵 협상이 시작될 예정이다.
악시오스에 따르면 밴스 부통령은 1차 회담의 목표가 실질적인 협상의 틀을 마련하는 것이라고 밝혔다. 또한 1차 고위급 회담이 끝난 뒤에도 스위스에서 전문가들이 참여하는 실무급 회담이 이어질 수 있다고 덧붙였다.
이번 회담은 이란이 미국과 이스라엘이 양해각서를 위반했다고 주장하며 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하겠다고 선언한 가운데 이뤄지게 되는 것이다.
로이터통신에 따르면 미국-이란의 협상 조건 중 하나는 레바논 내 전투 중단이다. 그러나 레바논 측은 20일 이스라엘의 공습으로 최소 20명이 사망했다고 밝혔다. 이에 따라 이란은 호르무즈 해협을 다시 봉쇄할 것이라고 선언했다.
하탐 알안비야 이란 중앙사령부는 “미국과 이스라엘의 종전 MOU 위반, 이스라엘의 레바논 내 휴전 및 군 철수 불이행으로 인해 호르무즈 해협이 현재 봉쇄됐다”고 발표했다. 그러면서 이를 “첫 번째 조치”라며 “공격이 계속될 경우 추가 조치가 부과될 것”이라고 경고했다.
이란은 “미국은 자국과 맺은 약속을 명백히 위반했고, MOU 첫 번째 조항을 이행하지 못했다”며 “남부 레바논에서 시온주의 정권의 지속적인 휴전 위반, 잔인한 살육, 그리고 그 지역 수십 만 주민들의 강제 이주, 그리고 이스라엘 점령군의 남부 레바논 철수 거부에 대한 대응으로 우리는 호르무즈 해협을 모든 선박에 대해 봉쇄를 선언한다”고 했다.
이란이 언급한 MOU 제1조는 ‘레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다’는 조항이다.
미국 측은 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 선언했지만 해협은 아직 봉쇄되지 않은 상태라고 했다. 밴스 부통령은 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국이 이란과 합의한 14개 조항 합의에 따른 휴전이 유지될 것이라고 확신한다고 말했다. 그러면서 해협이 봉쇄되었다는 증거는 전혀 보지 못했다고 덧붙였다.
중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부 팀 호킨스 대변인도 로이터통신에 호르무즈 해협이 여전히 개방되어 있으며, 미군이 상황을 감시하고 있다고 밝혔다. 그는 “이란이 호르무즈 해협을 장악하고 있지 않다”며 “해협을 통한 선박 통행은 계속되고 있으며, 미군은 이러한 상황이 유지되도록 상황을 주시하고 있다”고 했다.
미군 중부사령부는 소셜네크워크서비스(SNS) X(옛 트위터)를 통해 “미군은 이란과의 합의가 준수되고 이행되며 완전히 효력을 유지되도록 하기 위해 계속 현지에 주둔하며 경계를 유지하고 있다”고 했다. 그러면서 “미군이 항행의 자유를 지원하기 위해 계속 작전을 수행하는 가운데 20일 호르무즈 해협을 지나는 상선 통행량이 증가했다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 이란과의 최종 종전 합의가 타결되지 않으면 미국이 호르무즈 해협 통행료를 부과할 수 있다고 했다.
트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 뒤 트루스소셜에 글을 올려 “휴전 기간인 60일 동안 호르무즈 해협에선 통행료가 없을 것”이라며 “60일이 만료된 뒤에도 통행료는 없을 것”이라고 했다.
다만 트럼프 대통령은 “합의가 최종 타결되지 않는다면 미국이 중동 국가들의 수호천사로서 제공한 서비스에 대한 대가로 과거·현재·미래에 걸쳐 발생한 비용을 보전받기 위해 통행료가 미국에 의해, 미국을 위해 부과되는 경우는 예외“라고 적었다.
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