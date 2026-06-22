이럴 수가! ‘엘롯기 동맹’ 25년 역사상 제로(0)…3연전 동반 싹쓸이 또 실패 [베이스볼 비키니]

네, 정말입니다.
광주 연고 프로야구 팀이 해태에서 KIA로 문패를 바꾼 건 2001년 8월 2일이었습니다.
‘엘롯기 동맹’ 결성일이라고 할 수 있는 이날부터 9089일(24년 10개월 20일) 동안 LG, 롯데, KIA 세 팀이 나란히 싹쓸이 3연전을 기록한 적은 한 번도 없습니다.
그러니까 KT가 20일 수원 경기에서 9회초까지 KIA에 4-9로 끌려가던 경기를 9회말에 뒤집지 못했다면 역사상 첫 기록이 나올 수 있던 겁니다.
실제로는 KIA가 9-10으로 끝내기 패배를 당했기 때문에 LG와 롯데가 주말 3연전을 싹쓸이하고도 이 기록이 나오지 못했습니다.
이렇게 세 팀이 8승 1패를 합작한 것도 엘롯기 동맹 결성 이후 세 번밖에 없었던 기록입니다.
그리고 그중 두 번이 롯데가 1승이 모자라 싹쓸이 달성에 실패한 케이스입니다.
두 팀은 싹쓸이에 성공했는데 한 팀은 0~2승으로 그렇지 못했던 케이스를 다 합치면 롯데와 LG가 6번으로 똑같았고 KIA는 이번이 5번째였습니다.
해태 시절까지 거슬러 올라가면 2000년 5월 30일~6월 1일에 동반 싹쓸이에 성공한 적이 있습니다.
당시 해태는 SK(현 SSG), LG는 두산, 롯데는 한화에 싹쓸이 승리를 거뒀습니다.
각 팀이 매 경기에 이길 확률을 50%라고 할 때 한 팀이 3연전을 싹쓸이할 확률은 12.5%(= 50% X 50% X 50%)입니다.
그러면 세 팀이 각자 3연전을 모두 싹쓸이할 확률은 0.195%(= 12.5% X 12.5$ X 12.5%)라고 할 수 있습니다.
엘롯기 동맹 결성 이후로 LG, 롯데, KIA가 동시에 3연전을 치른 건 531번이니까 이론적으로는 싹쓸이가 1번 정도는 나왔어야 합니다.
그러니까 엘롯기 동맹 첫 동반 싹쓸이를 볼 수 있을 만큼 표본이 차곡차곡 쌓이고 있는 셈입니다.
동맹 결성 25주년을 맞기 전에는 세 팀 동반 싹쓸이 승리를 볼 수 있게 될까요?
아, 두 팀씩 나눠 보면 LG와 KIA는 롯데 대신 삼성과 동반 싹쓸이를 세 차례 기록한 적이 있습니다.
두산, 한화, SSG와 동반 싹쓸이를 가장 많이 기록한 조합이 ‘엘삼기’입니다.
LG, 롯데와 동반 싹쓸이를 가장 많이 기록한 팀은 키움(2번)입니다.
롯데, KIA와 함께 두 번 이상 동반 싹쓸이를 기록한 팀은 없었습니다.
롯데, KIA 두 팀이 3연전을 나란히 싹쓸이한 건 총 다섯 번이었습니다.
황규인 기자 kini@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0