한국 사격, 주니어세계선수권 25m 권총 남자 단체전 우승

한국 사격 주니어 대표팀이 2026 ISSF 주니어세계선수권대회 25m 권총 남자 단체전에서 금메달을 목에 걸었다.
이유환(강원사대부고), 성세영(동명대), 박태호(송현고)가 출전한 한국은 21일(한국시간) 독일 줄(Suhl)에서 열린 대회 25m 권총 남자 단체전에서 합계 1737점을 기록, 우승을 차지했다.
은메달은 우크라이나(1734점), 동메달은 인도(1732점)가 차지했다. 북한은 김광림, 신명일, 박태룡이 합계 1726점으로 4위를 기록했다.
25m 권총 단체전은 완사와 속사 각 30발씩 총 60발을 쏜 개인 기록을 같은 국가 선수 3명씩 합산해 순위를 가린다. 한국은 세 선수가 모두 고른 기록을 유지하며 우크라이나를 3점 차로 따돌렸다.
한국 선수들은 개인전에서 시상대에 오르지는 못했지만, 이유환이 4위(582점), 성세영이 8위(578점), 박태호가 13위(577점)를 차지하며 단체전 정상을 합작했다.
특히 세 선수는 처음 출전한 국제대회 데뷔 무대에서 단체전 금메달을 합작하는 쾌거를 이뤘다.
아울러 이유환은 북한의 김광림과 접전을 펼치며 향후 국제무대에서의 치열한 경쟁을 예고했다.
대한사격연맹은 “내년 대구에서 개최되는 세계사격선수권대회에 북한이 참가한다면 25m 남자 권총에서 흥미로운 개인, 단체전 남북 대결이 펼쳐질 것으로 예상된다”고 전망했다.
선수단을 이끈 이병준 감독은 “우리 선수들이 속사권총 경기 전부터 외국팀들의 집중 견제를 받아 경기를 풀어나가기가 어려웠을 텐데, 끝까지 집중력을 잃지 않고 최선을 다해줘서 정말 고맙다는 말을 전하고 싶다”며 “단체전은 선수들 간의 신뢰와 팀워크가 무엇보다 중요한데, 선수들이 서로를 믿고 응원하며 준비해 온 과정이 우승이라는 값진 결과로 이어진 것 같아 매우 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
25m 속사권총 개인전 동메달에 이어 단체전 금메달까지 따낸 이유환은 다음 무대를 향한 각오를 묻는 말에 “부족한 점을 최대한 보완하고 새로운 마음가짐으로 쏘겠다”고 말했다.
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