6월 1~20일 수출 620억달러 역대 최대…반도체 비중 41%

6월 1~20일 수출액이 620억 달러로 역대 최대치를 경신했다. 반도체 수출이 1년 전보다 3배 가까이 늘며 전체 수출 증가세를 이끌었다.
22일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액은 1년 전보다 60.4% 증가한 619억9100만 달러로 집계됐다. 매월 1∼20일 기준 역대 최대치다. 직전 최대치는 올해 3월 1∼20일(543억 달러)로 석 달 만에 다시 역대 최대치를 갈아치웠다.
조업일수는 15일로 1년 전보다 하루 많았다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액 역시 41억3000만 달러로 1년 새 49.7% 늘었다.
반도체가 수출 증가세를 이끌었다. 이달 1∼20일 반도체 수출액은 255억 달러로 1년 전보다 188.4% 증가했다. 이 역시 매월 1~20일 기준 역대 최대 규모다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중 역시 41.2%로 1년 전보다 18.3%포인트 상승했다.
인공지능(AI) 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 늘면서 컴퓨터 주변기기 수출은 293.3% 급증했다. 승용차와 석유제품 수출도 각각 2.3%, 39.0% 증가했지만, 자동차부품은 9.5% 감소했다.
국가별로는 중국 86.9%, 미국 53.9%, 베트남 75.5%, 유럽연합(EU) 13.6%, 대만 103.6% 등 주요 시장에서 수출이 일제히 증가했다. 중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 49.0%에 달했다.
수입액은 445억 달러로 1년 전보다 23.2% 증가했다. 반도체 55.5%, 원유 18.8%, 반도체 제조 장비 51.9%, 기계류 2.8%, 가스 8.3% 등이 늘었다. 원유·가스·석탄을 합친 에너지 수입액은 19.9% 증가했다.
중동전쟁과 고환율 등의 영향을 받은 원유 수입액은 1년 전보다 18.8% 증가한 54억 달러로 집계됐다. 다만 전월 1~20일(60억 달러)보다는 감소했다. 국가별로는 중국 41.1%, 미국 26.0%, EU 16.4%, 일본 14.2%, 대만 33.8% 등에서 수입이 증가했다.
수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 175억 달러 흑자로 집계됐다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
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