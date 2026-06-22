트럼프 공격 위협에…이란 대표단 협상장 이탈

이란 국영매체 “회담장 떠났다”…80분만에 중단
미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU) 이행 및 세부 조율을 위한 후속 협상을 스위스에서 21일(현지 시간) 시작했다가 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 공격 위협 발언으로 난관에 봉착한 것으로 알려졌다. 다만 양측 모두 회담장을 떠나진 않고 계속 협상에 참여하고 있는 것으로 전해졌다.
AFP 등 “잠시 이탈한것…완전히 끝난건 아냐”
AFP통신은 이날 미국과 이란 간 협상 상황에 정통한 외교 소식통을 인용해 협상이 결렬되진 않았다고 보도했다. 이 소식통은 “이란 대표단은 여전히 협상에 임하고 있으며, 중재국들에 철수 의사를 전달한 적이 없다”고 밝혔다. 로이터통신도 이란 측 소식통을 인용해 “스위스에서 진행 중인 협상은 일시 중단됐지만 종료된 것은 아니다”라고 전했다.
앞서 이란 국영 IRNA 통신은 협상 도중 이란 대표단이 회담장을 떠났다고 보도했다. IRNA는 “스위스 회담이 시작됨과 동시에 트럼프 대통령이 이란에 대한 위협성 메시지를 내놓았다”며 “이란 대표단은 중재국인 카타르 대표단과 회동한 뒤 협상이 진행되던 건물을 떠났다”고 전했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “이란은 레바논에서 문제를 일으키고 있는 대리세력들을 즉각 멈추게 해야 한다”며 “그렇지 않으면 우리는 지난주보다 훨씬 더 강하게 이란을 공격할 것”이라고 경고했다. 트럼프가 말한 대리세력은 친이란 무장단체 헤즈볼라를 의미한다.
이와 관련해 이란 반관영 타스님통신은 “트럼프 대통령이 이란과 협상 대표단에 가한 위협은 MOU 제1항을 명백하게 위반하는 것”이라고 지적하며 “대표단은 트럼프 대통령 발언에 항의하며 협상장을 떠났다”고 주장했다.
미국 뉴욕타임스(NYT)는 “이란 국영 매체는 미국 대통령의 모욕적 메시지 발표로 회담이 어려운 국면에 접어들었다고 전했다”고 보도했다.
AFP통신과 로이터 보도를 감안하면 이란 대표단은 철수하지 않았으며, 협상을 계속 진행 중인 것으로 보인다. 아울러 CNN도 이란 측 소식통을 인용해 “협상이 교착 상태에 빠졌지만 완전히 끝난 것은 아니다”라고 설명했다. 이란 측은 트럼프 대통령의 발언 이후 중재국과의 별도 협의를 위해 잠시 자리를 이탈했던 것으로 알려졌다.
미국과 이란은 이날 첫 80분간 협상에서 핵 문제는 거론하지 않고 레바논 전선 문제를 중점적으로 논의한 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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