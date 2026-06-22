靑, 李지지율 하락에 “겸허히 받아들여…국민 걱정 세심하게 살피겠다”

청와대가 22일 이재명 대통령의 국정 수행 지지율 하락세에 대해 “엄중하고 겸허하게 받아들인다”며 “국민께서 무엇을 걱정하고 무엇을 바라고 계신지 더욱 세심하게 살피겠다”고 했다.
청와대 관계자는 이날 오전 “최근 지지율 변동은 민생경제 상황에 대한 국민의 체감과 국정운영 전반에 대한 평가가 종합적으로 반영된 결과로 본다”면서 이렇게 밝혔다.
앞서 이날 이 대통령의 국정 수행 지지율이 5주 연속 하락했다는 여론조사 결과가 발표됐다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 15∼19일 전국 만 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주 대비 4.8%포인트 떨어진 46.7%로 파악됐다.
부정 평가는 전주 대비 5.5%포인트 오른 49.7%로 나타났다. 부정 평가가 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%포인트) 내에서 긍정 평가를 웃도는 것으로 조사됐다. ‘잘 모름’은 3.6%였다.
리얼미터는 “선거관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 요인으로 작용했다”고 봤다.
그러면서 “유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 긍정 요인에도 불구하고 자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다”고 해석했다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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