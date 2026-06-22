한밤 골목길에 누워있던 여대생, 택배차에 치여 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 15시 12분

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뉴시스
한밤중 골목길에 누워 있던 여대생이 지나가던 택배 차량에 치여 숨졌다.

22일 남양주 남부경찰서에 따르면 전날 오후 11시 30분경 경기 남양주시 다산동의 한 주택가 골목길에 누워 있던 10대 여대생을 택배 차량이 밟고 지나갔다.

이 사고로 복부 등을 크게 다친 여대생은 119구급대에 의해 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.

택배차량 운전자는 당시 어두운 골목길에 누워 있던 여대생을 미처 발견하지 못했던 것으로 전해진다.

여대생이 당시 도로에 누워 있었던 이유와 음주 여부는 현재까지 확인되지 않았다.

경찰은 50대 택배차량 운전자를 업무상과실치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
#골목길#여대생#경기도 남양주시#복부#119
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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