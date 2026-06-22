‘세관 직원 마약 연루’ 주장한 백해룡, 블로그에 수사기록 공개

세관 직원의 마약 밀수 연루 의혹을 주장해 온 백해룡 서울 강서경찰서 화곡지구대장(경정)이 22일 관련 수사 자료 해설을 자신의 블로그에 공개했다.
백 경정은 이날 ‘마약 게이트 수사기록_총론_해설’이라는 제목의 전자문서(PDF)를 자신의 블로그에 올리면서 “감당해 온 무거운 진실을 내려놓는다. 수사 기록을 통한 (국민의) 판단이 역사에 남길 바란다”고 밝혔다. 74쪽 분량인 이 파일은 ‘수사 기록 공개의 당위성’, ‘국가 권력의 조직적 은폐 잔혹사’ 등 14개 챕터로 구성됐다.
백 경정은 해당 파일에서 한동훈 전 법무부 장관, 심우정 전 검찰총장 등을 ‘피의자’로 지칭하며 이들이 수사 방해 목적의 보복 인사를 단행했다고 주장했다. 그는 “피의자들은 검찰이 사건을 덮어 은폐함으로써 세관원들의 범죄에 방조하거나 직무유기한 범죄가 드러날 위험성이 있으므로 경찰 수사를 방해하기로 마음먹고 검찰 인사를 단행했다”고 했다. 한 전 장관과 심 전 총장 등은 이와 관련해 현재 수사기관에 의해 입건되지 않은 상태로, ‘피의자’ 지칭은 백 경정의 주장이다.
백 경정은 지난해 6월 서울동부지검 세관 마약 합동수사팀 파견 당시 수사 자료를 언론에 무단으로 공개하고 수사기밀이 담긴 기록을 무단으로 반출한 의혹으로 서울경찰청 감찰수사계로부터 감찰을 받고 있다. 올 3월에는 인천 세관 직원들로부터 피의사실 공표, 명예훼손 등의 혐의로 고소당해 서울남부지검의 수사를 받고 있다.
백 경정은 22일 통화에서 “검찰이 실체가 없다고 암장해 버렸는데 피의 사실이 어디 있느냐. 검찰의 모순이다”라고 주장하면서 “검찰에서 소환하면 권익위에 제출했던 6000쪽 분량의 기록을 검찰에도 제출할 것”이라고 밝혔다.
한편 백 경정은 12일 국민권익위원회에 공익 신고를 하고 공익신고자 보호를 신청했다. 권익위가 공익신고자로 인정하면 불이익 조치 금지, 법적 책임 감면 등의 보호를 받을 수 있다.
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