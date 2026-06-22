박지원 “정청래, 죽어도 나올것…송영길은 김민석과 단일화 모색”

“전당대회 과열 우려…제발 싸우지 말았으면”
더불어민주당 박지원 의원이 8월로 예정된 민주당 전당대회 구도 관련 ‘3파전’을 예상했다. 박 의원은 정 대표의 불출마를 촉구하고 있는 민주당 일각의 주장에 대해 “정 대표가 죽어도 나온다는데 어떻게 하겠느냐”고 말했다.
박 의원은 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스 명당’과 인터뷰에서 전당대회를 앞두고 과열되고 있는 당내 분위기를 전하며 이같이 밝혔다. 그는 “(당내에서) 벌써 (이재명 대통령의) 레임덕까지 이야기하는 것은 지나치다. ‘제발 싸우지 말자’ 그런 생각을 한다”고 말했다.
그러면서 정 대표의 출마 여부에 대해 “본인에게 (불출마를) 권면(勸勉)도 해봤지만 본인이 죽어도 나온다는데 어떻게 하겠느냐”며 “(정 대표가 전당대회에) 나올 것”이라고 예측했다.
박 의원은 차기 당권주자로 꼽히는 민주당 송영길 의원의 전당대회 출마도 예상했다.
그는 “송영길 전 대표와 김민석 국무총리는 저하고 두어 차례 만났다”면서 “송 전 대표는 ‘정 대표가 불출마 선언을 하지 않으면 자기는 출마하겠다’고 했다”고 전했다.
이어 “(송 전 대표는 출마 이후) ‘3자 구도로 가서 (특정 후보가) 과반을 못 할 테니, 결선까지 끌고 가 김 총리와 단일화하는 방법을 찾겠다’고 했다”고 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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