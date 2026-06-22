도랑에 빠진 만취 운전자, 충돌 감지한 스마트워치 신고로 구조돼

제주의 한 도로에서 만취한 채 운전을 하다가 도랑에 빠진 20대가 스마트워치 충돌 감지 신고로 구조됐다.
22일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 4시 22분경 제주 서귀포시 남원읍 한남리사무소 인근에서 20대 남성이 몰던 렌터카 차량이 도랑에 빠졌다는 신고가 접수됐다.
당시 남성의 스마트워치가 충돌을 감지해 자동으로 119에 신고한 것으로 나타났다.
출동한 소방당국은 도랑에 빠져 있는 차량을 발견해 내부에 갇혀 있던 운전자인 남성과 동승자(20대 남성)를 구조했다.
다행히 이들 모두 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다. 다만, 동승자는 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.
경찰 조사 결과 운전자는 음주운전을 했던 것으로 파악됐다. 당시 남성의 혈중알코올농도는 면허취소(0.08% 이상) 수치로 확인됐다.
경찰은 술을 마시고 운전한 남성을 도로교통법 위반 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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