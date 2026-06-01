올해 ‘슈퍼 엘니뇨’ 비상… “한국, 폭염-폭우-식량 수급난 우려”

美-日 기상청 엘니뇨 주의보
올해 전 지구적인 기후 현상 ‘슈퍼 엘니뇨’가 발생할 것이란 전망이 잇따라 나오고 있다. 전 세계 기온과 강수량에 직간접적인 영향을 미쳐 폭염, 폭우 등 극한 기상 위험을 증가시킬 것으로 예상된다. 엘니뇨가 한국에 미치는 영향은 아직 명확하지 않지만 폭우나 폭염 빈도가 높아질 가능성이 있다는 분석이 나온다.
1950년 이후 역대 최강 수준 예측
해수면 온도 평년보다 2.5도 높아… 겨울에 더 심해지면 기온-강수량↑
주요 곡물 해외 의존 탓 수입 불안… 모니터링 등 중장기 대응 필요도
10일 일본 기상청(JMA), 11일(현지 시간) 미국 국립해양대기청(NOAA)은 올해 엘니뇨 발생을 공식 발표하고 주의보를 발령했다. NOAA 산하 기후예측센터(CPC)는 이번 엘니뇨가 겨울로 갈수록 강화돼 매우 강한 수준에 이르러 1950년 이후 역대 가장 강력한 엘니뇨로 기록될 가능성도 있다고 예측했다.
엘니뇨는 적도 인근 태평양 중앙부와 동쪽의 특정 감시구역 해수면 온도가 평년보다 0.5도 이상 높은 상태가 5개월 이상 지속될 때 선언된다. 슈퍼 엘니뇨는 학술적인 용어는 아니며 매우 강한 엘니뇨를 가리키는 비공식적인 표현이다.
하경자 기초과학연구원(IBS) 기후물리연구단 교수는 17일 “일반적으로 적도 중앙·동부 태평양의 해수면 온도가 평년보다 2도 이상 높게 오랫동안 유지될 때 슈퍼 엘니뇨라고 부르곤 한다”며 “최근 한 달간 모니터링한 결과 이미 적도 동태평양 해수면 온도가 평년보다 2.5도가량 높다”고 설명했다.
전 세계가 엘니뇨의 영향권이지만 구체적으로 한국에 미치는 영향은 아직 명확하지 않다. 하 교수는 “엘니뇨로 북태평양 고기압이 강화될 수 있다”며 “한국이 고기압 가장자리에 들면 강수량이 늘어날 것이고 고기압이 한국을 덮을 경우 폭염이 잦아질 가능성이 높다”고 말했다.
조천호 전 국립기상과학원장은 “엘니뇨가 대기 순환을 거쳐 엘니뇨 정점기인, 한국의 경우 겨울에 기온과 강수량을 증가시킬 수 있다”며 “쇠퇴기인 이듬해 여름철에는 남부지방을 중심으로 기온을 내리는 데 영향을 주고 집중호우가 발생할 가능성이 커질 수 있다”고 말했다.
엘니뇨가 세계 식량 생산과 국제 공급망에 악영향을 줘 한국에 간접적인 피해를 줄 수 있다는 우려도 있다. 엘니뇨를 단순한 기후 현상이 아니라 국가 식량 안보와 경제 안보를 위협할 수 있는 위험 요인으로 인식해야 한다는 것이다.
오재호 나노웨더 대표(부경대 명예교수)는 “한국은 식량 자급률이 약 25% 수준에 불과해 밀, 옥수수, 대두 등 주요 곡물을 해외에 의존한다”며 “주요 생산국의 이상기후는 곧바로 식량 가격 상승과 수입 불안으로 연결될 수 있다”고 밝혔다.
2021년 유엔 산하 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 1950년 이후 엘니뇨, 라니냐가 더 강해졌다고 판단했지만 기후변화가 직접적인 영향을 줬다는 증거는 아직 부족하다는 결론이다. 라니냐는 엘니뇨와 반대로 적도 동태평양 해역 해수면 온도가 낮아지는 현상이다. 엘니뇨와 라니냐 모두 지구 기상 이변에 막대한 영향을 미친다.
현재 온실가스 배출 경향이 지속되면 향후 30∼40년 내 엘니뇨가 더 강하고 규칙적으로 변화할 가능성이 높다. 다만 이산화탄소 농도가 극도로 상승하는 장기 시나리오에서는 엘니뇨 시스템 자체가 소멸할 수 있다는 연구도 있다. 과학계에서 아직 논쟁 중이라고 보는 것이 맞다는 설명이다.
하 교수는 “중장기적인 대응을 위해 엘니뇨 변동을 꾸준히 모니터링하고 영향 예측도 다양한 방법으로 시도해 봐야 한다”고 말했다.
이병구 동아사이언스 기자 2bottle9@donga.com
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