경찰, ‘모두의 창업’ 정보 유출 사고 내사 착수

경찰이 정부의 창업지원 프로그램 ‘모두의 창업’에서 합격자 정보가 유출된 사고와 관련해 내사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부는 “18일 창업진흥원 홈페이지에 공지된 정부의 창업지원 프로그램 ‘모두의 창업’ 정보 유출 사고와 관련, 경찰청은 같은 날 입건 전 조사를 지시해 대전청 사이버수사대에서 입건 전 조사에 착수했다“고 23일 밝혔다.
국수본은 또 지난 22일 창업진흥원으로부터 수사 의뢰도 접수했다며 ”유출 경위를 추적해 신속하게 수사하겠다“고 덧붙였다.
‘모두의 창업’은 정부의 대규모 창업지원 프로젝트로, 총 6만 3000여 명이 지원해 5000명의 최종 합격자가 선발됐다.
선정된 합격자들은 정부와 민간이 공동으로 제공하는 전문 멘토링과 창업활동자금, 인공지능(AI) 솔루션, 규제 스크리닝(사전검토) 등 창업 전 과정에 걸친 지원을 받는다.
그러나 최근 최종 합격자 5000명의 이메일 주소를 비롯해 창업 아이디어 요약 정보와 심사평 등이 외부로 유출된 사실이 확인됐다.
이번 사고는 해당 프로젝트 참가자들을 지원하는 업체로 참여한 기업이 해킹을 당하면서 발생한 것으로 파악됐다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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