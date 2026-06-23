김정은 “韓, 핵잠수함 보유까지 추진…정세 극도로 악화”

김정은 북한 국무위원장이 노동당 중앙위원회 전원회의에서 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 도입을 비난하고 ‘핵무력 강화’ 원칙을 재차 강조했다.
23일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 20일부터 사흘간 진행된 당 중앙위원회 9기 2차 전원회의 확대회의 결론에서 “올해에 들어와서도 미국과 한국은 지역 내 무력 증강 및 현대화 책동을 날로 노골화하면서 한국의 핵잠수함 보유까지 추진하고 있다”며 “우리 국가를 정조준한 군사연습들과 정탐 행위(정찰활동)들을 때없이 감행하며 조선반도(한반도) 정세를 극도로 악화시키고 있다”고 주장했다.
이어 “보다 위험한 것은 한미가 핵, 재래식 통합태세 등 핵요소를 동반해 우리 공화국을 공격하기 위한 핵전쟁 기구인 ‘핵협의그루빠’(한미 핵협의그룹·NCG)의 군사적 모의판을 또다시 벌려놓은 것”이라고 했다.
김 위원장은 중동 전쟁 등을 언급하며 “우리는 오늘의 이 복잡한 정세와 엄연한 지정학적 현실을 외면할 권리가 없으며 또 외면해서도 안 된다. 우리 국가의 주권과 안전은 강한 힘에 의해 철통같이 담보됐고 앞으로도 불변할 것”이라고 말했다. 특히 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인한 우리 당의 대적투쟁원칙을 철저히 견지해야 한다”고 했다.
아울러 김 위원장은 “지정학적 위기에 대처해 강력하고 절대적으로 신뢰할 수 있는 자위적 억제력을 보다 확대강화하기 위한 사업들을 더욱 공세적으로 추진시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.
통신은 이번 전원회의에서 “핵무력을 끊임없이 확대강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것이야말로 복합적으로 변화하는 예측불가능한 국제군사정치형세에 주동적으로, 자신 있게 대처할 수 있는 가장 정확하고 유일한 길이라는 데 대해 일치하게 인정했다”고 전했다.
이어 “(김 위원장은) 위력한 국방자산들을 더욱 늘려나가기 위한 사업을 멈춤 없이, 철두철미 우리 식으로, 세계를 압도할 수 있는 수준을 목표해 강력히 실행해 나갈 데 대한 과업들을 제시했다”고 보도했다.
김 위원장은 “1만 톤(t)급 전략유도탄순양함 건조사업에 박차를 가해야 한다”며 군수공업기업소 신설 및 개건 현대화 사업도 추진할 것을 주문했다고 통신은 보도했다.
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