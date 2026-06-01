[오늘의 운세/6월 23일]

● 쥐
48년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
60년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
72년 마음에 안 들어도 인정해 줄 것.
84년 소지품 분실이나 과지출 주의.
96년 말조심! 불필요한 오해가 생길 수 있다.
08년 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 자신의 중심을 지키는 것이 중요하다.
● 소
37년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
49년 좀 더 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
61년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
73년 조금 힘들어도 버텨야 한다.
85년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
97년 마음의 여유를 가지면 복잡했던 일도 자연스럽게 정리될 가능성이 높다.
● 범
38년 이왕 믿으려면 완전히 믿어라.
50년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
62년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
74년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
86년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
98년 지나친 욕심만 부리지 않는다면 일은 무난하게 풀려가는 흐름이다.
● 토끼
39년 마음의 문을 열면 만사형통.
51년 예상치 못한 경사나 기쁨이 있다.
63년 운수 좋은 날, 답답하고 힘들었던 일이 풀린다.
75년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
87년 욕심 버리고 만족할 줄 아는 것이 행복.
99년 자신의 능력을 인정받을 기회가 생기니 적극적으로 움직여야 한다.
● 용
40년 기대하지 않았던 사람에게 도움을 받게 된다.
52년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀어진다.
64년 일은 좀 더딜 수 있으나 마음은 잘 맞는다.
76년 신경이 예민해질 수 있다.
88년 무리하지 마라.
00년 혼자만의 시간을 가지며 마음을 정리하는 것도 큰 도움이 된다.
● 뱀
41년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
53년 작은 실수는 웃어넘길 수 있는 아량필요.
65년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
77년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
89년 능력을 인정받는 날, 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
01년 긍정적인 마음가짐이 주변 분위기까지 밝게 만드는 하루가 된다.
● 말
42년 작은 일에서 잔잔한 기쁨을 맛보게 될 듯.
54년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
66년 그간의 노력이 좋은 결과를 가져온다.
78년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
90년 마음 바꾸지 말고 초지일관 꾸준히 밀고 나가라.
02년 말 한마디가 관계를 좋게 만들 수 있으니 따뜻한 표현이 중요하다.
● 양
43년 행운이 함께하는 날, 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
55년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
67년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
79년 힘내라 좋은 소식 가까이 있다.
91년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
03년 마음에 드는 일이 있어도 충분히 고민한 뒤 결정하는 것이 좋다.
● 원숭이
44년 행운이 나와 함께, 바쁘긴 해도 유쾌한 하루.
56년 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다.
68년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
80년 모든 것은 시간이 약이다.
92년 매사에 자신감 가지고 행동할 것.
04년 복잡한 고민은 잠시 내려놓고 여유를 가지는 것이 도움이 된다.
● 닭
45년 아랫사람에게 잘해주어야 복 받는다.
57년 주변을 정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
69년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
81년 옛것을 지키고 존중할 것.
93년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
05년 좋은 이미지가 부각되며 주변 사람들의 평가도 좋아질 수 있다.
● 개
46년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
58년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
70년 때가 있다, 모든 것은 시간이 해결.
82년 꾸준한 노력과 성실함이 성공의 비결.
94년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
06년 새로운 인연이 다가오며 뜻밖의 기회를 만나게 될 가능성이 높다.
● 돼지
47년 건강을 위해 결심한 것은 꼭 지켜라.
59년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
71년 당장은 힘들어도 결과는 매우 좋다.
83년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구할 것.
95년 한발 물러서는 양보 필요.
07년 중요한 결정은 서두르지 말고 충분히 고민한 뒤 진행해야 한다.
인천철학관 박성희 원장
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