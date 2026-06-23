난임병원 창고서 숨진 20대 연구원…“산소 부족 질식사” 추정

경기도 안양의 한 난임병원에서 숨진 20대 연구원이 질식사로 사망했을 가능성이 있다는 1차 부검 소견이 나왔다.
22일 경기 안양동안경찰서는 국립과학수사연구원(국과수)으로부터 이 같은 내용의 소견을 받았다고 밝혔다.
국과수는 외력이 아닌 산소 부족에 의해 질식에 이르렀을 것으로 추정된다는 취지의 소견을 함께 전달한 것으로 알려졌다.
난임연구원인 A 씨는 지난 19일 오후 4시경 병원 내 약 6㎡ 규모의 의료용 가스통 보관 창고에서 쓰러진 채 발견됐다.
출동한 119 구급대가 CPR(심폐소생술)을 하며 인근 병원으로 옮겼으나 A 씨는 끝내 사망했다.
A 씨가 쓰러진 창고는 화학 처리가 이뤄지는 공간은 아니었으며, 내부 온도 등 특이사항도 없었던 것으로 알려졌다. 몸에서 별다른 외상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 국과수의 소견을 토대로 모든 가능성을 열어두고 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 “질식사 가능성이 제기된 상황이나, 최종 사인과 유해가스 흡입 여부 등은 국과수의 정밀 부검 결과가 나와야 확인할 수 있다”고 말했다.
병원 측의 안전수칙 준수 여부도 조사할 방침이다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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