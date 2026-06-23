“행복만 가득하길”…정경호와 결별 최수영, 팬 응원에 미소

그룹 소녀시대의 멤버 겸 배우 최수영이 팬들의 응원을 인증했다. 최근 최수영은 약 14년간 연인 관계였던 배우 정경호와 결별했다.
최수영은 22일 자신의 인스타그램에 연극 현장으로 전달된 케이크와 도시락을 인증한 사진을 공개했다.
케이크와 도시락은 최수영의 팬들이 보낸 것으로, 케이크에는 “언제나 빛나는 수영이 행복만 가득하길”이라는 팬들의 메시지가 적혀 있었다.
최수영은 다음 달 7일부터 국립극장 해오름극장에서 진행되는 연극 ‘베니스의 상인’ 무대에 오른다. 그는 베니스의 상인에서 벨몬트의 상속녀이자 재치와 지혜를 겸비한 포셔 역을 맡았다.
한편 최수영은 이달 9일 배우 정경호와 결별했다는 소식이 전해졌다. 이들은 2012년부터 교제를 시작해 연예계 대표 장수 커플로 알려졌지만, 약 14년간의 연인 관계를 정리하고 좋은 동료로 남기로 했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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