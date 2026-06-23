급락에 코스닥 이어 코스피도 매도 사이드카 발동

23일 국내 증시가 급락하면서 코스닥 시장에 이어 유가증권시장에도 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 효력 일시 정지)가 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 37분경 코스닥150선물 가격 및 현물지수 변동으로 5분간 프로그램 매도 호가의 효력이 정지됐다.
발동 시점에 코스닥150선물 가격은 전일 종가보다 6.01% 내린 1667.80이었다. 코스닥150현물지수는 5.33% 하락한 1653.67이었다.
코스닥 매도 사이드카는 코스닥150선물 가격이 전날 대비 6% 이상 하락하고, 코스닥150지수가 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.
이날 오전 11시 40분경 코스피 매도 사이드카도 발동됐다.
발동 시점에 코스피200선물 지수는 전 거래일 대비 5.12% 하락한 1407.54였다.
코스피 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 전날 대비 5% 이상 하락해 1분간 지속되면 발동된다.
코스닥과 코스피 시장에 동시에 매도 사이드카가 발동된 것은 이달 8일 이후 처음이다.
외국인들의 매도 물량이 쏟아지면서 투자심리가 위축된 탓으로 풀이된다. 외국인을 중심으로 반도체 차익 실현 매물이 한꺼번에 나온 데 증시가 영향을 받은 것으로 보인다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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