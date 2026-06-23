“편도 1차선 다 막았다”…자전거 동호회 ‘팩라이딩’에 눈살

도로 한 차선을 사실상 점령한 채 달리는 자전거 동호회의 ‘팩라이딩(pack riding)’을 둘러싸고 안전 논란이 커지고 있다. 전남의 한 국도에서 약 20명의 자전거 이용자들이 두 줄로 대열을 이룬 채 주행하는 모습이 공개되면서, 차량 통행을 방해하고 사고 위험을 키울 수 있다는 지적이 나오고 있다.
22일 유튜브 채널 ‘드론라이더’가 공개한 영상에는 전남 함평군의 한 왕복 2차선 국도에서 약 20명 규모의 자전거 동호회 회원들이 병렬로 주행하는 모습이 담겼다.
영상에 따르면 이들은 제한속도 시속 60km인 도로에서 편도 1차선 대부분을 차지한 채 두 줄로 늘어서 이동했다. 또 교차로에서 신호를 기다리는 동안에도 우회전 차량의 진입 경로를 넓게 막아선 모습이 포착됐다.
유튜버는 자전거 무리가 주행한 도로가 중앙선 침범이 금지된 황색 복선 실선 구간이었다며, 뒤따르던 차량이 무리하게 앞지르기를 시도할 경우 사고 위험이 커질 수 있다고 지적했다. 여기에 자전거 무리 뒤로 서행하는 서포트 차량까지 뒤따르면서 후속 차량의 정체를 유발하고, 무리한 추월로 이어질 수 있다는 우려도 나왔다.
유튜버는 “모든 자전거 동호회가 이런 것은 아니다”라면서도 “안전하게 팩을 나누거나 서포트 차량이 일정 지점에서 기다리는 방식 등을 선택해 다른 사람들의 눈살을 찌푸리게 하지 않는 동호회 생활을 했으면 한다”고 말했다.
해당 채널이 진행한 실시간 설문조사에서도 비판 여론이 두드러졌다. ‘영상 속 동호회 주행을 어떻게 보느냐’는 취지의 질문에 자전거 이용자 94%가 ‘잘못됐다’는 반응을 보였다.
영상을 본 누리꾼들도 “내가 자전거를 혼자 타는 이유”, “편도 1차선 도로에서 이러는 건 좀 아니다”, “사고라도 나면 대참사 아니냐”, “자전거 이용자 전체가 욕먹는 행동” 등의 반응을 보였다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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