[오늘의 운세/5월 11일]

● 쥐
48년 주변사람 의식하지 말고 소신껏 행동할 것.
60년 변화가 발전이다, 새로운 도전이 필요한 시점.
72년 천천히 한 번 더 생각해라. 갈 곳도 많고 할 일도 많다.
84년 현재의 위치에서 최선을 다해라.
96년 가능하면 최대한 용서해주고 이해해 주어라.
08년 계획한 일이 순조롭게 진행되니 자신감을 가져도 좋다.
● 소
37년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
49년 아무리 친한 사이라도 기본적인 예의는 지킬 것.
61년 자신있는 일부터, 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
85년 생각이 너무 많으면 악수를 둔다.
97년 주변의 도움으로 어려움이 풀리니 인간관계에 신경 쓸 것.
● 범
38년 변화를 받아들여라. 옛것도 좋지만, 새로운 것에 도전.
50년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
62년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
74년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
86년 내 마음을 먼저 열어야 한다.
98년 과욕을 부리면 손해 따르니 현재에 만족함이 필요하다.
● 토끼
39년 효율적인 것부터, 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
51년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
63년 베풀어야 얻는다. 지나친 과욕은 금물!
75년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
87년 우정도 좋지만 냉정히 판단 할 것.
99년 무리한 욕심은 화를 부르니 한 발 물러서는 것이 이롭다.
● 용
40년 칭찬해야 내가 오른다. 상대방의 장점을 부각시켜주어라.
52년 편견을 버리고 상대방의 의견을 넓게 받아 들어라.
64년 실리도 중요하지만 명분이 우선.
76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 새것이나 유행에 관심 가져 볼 것.
00년 노력한 만큼 결과가 따르니 꾸준함을 유지해야 한다.
● 뱀
41년 먹구름이 걷히고 태양이 떠오른다.
53년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
65년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요.
77년 여유를 가지고 차근차근 진행.
89년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
01년 주어진 일에 불만 갖지 말고 책임감 있게 충실히 임할 것.
● 말
42년 조언을 해줄 때는 우회해서 최대한 부드럽게.
54년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
66년 육식보다는 채식이 건강에 더 좋다.
78년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
90년 운수 좋은 날, 일은 바쁘지만 순조롭게 진행.
02년 주변과의 협력이 중요하니 독단적인 행동은 피할 것.
● 양
43년 일의 시작은 마음으로부터, 마음의 문을 열면 만사형통.
55년 자녀 일은 자녀들에게 맡겨 둘 것.
67년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성 된다.
79년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
91년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
03년 예상치 못한 기회가 오니 준비된 자세가 필요하다.
● 원숭이
44년 공복에 찬물을 마시면 건강을 해칠 수 있다.
56년 행운이 함께하는 날, 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
68년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
80년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
92년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
04년 고민하던 일이 해결의 실마리를 찾게 되는 날이다.
● 닭
45년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
57년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
69년 씨앗을 심어야 열매가 달린다. 베푼 만큼 돌아온다.
81년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
93년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
05년 감정적인 판단은 손해를 부르니 이성적으로 대응할 것.
● 개
46년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
58년 컨디션이 안 좋은 날. 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
70년 오늘은 잠시 지나온 삶을 되돌아 볼 것.
82년 감정적으로 처리하지 마라. 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
94년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
06년 새로운 인연이 들어오니 좋은 기회로 연결될 수 있다.
● 돼지
47년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
59년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
71년 듣기 좋은 말 한마디가 행운을 부른다.
83년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
95년 감정이 풍부한 날, 충동적인 구매나 과지출 주의.
07년 인간관계에서 오해가 생길 수 있으니 말조심이 필요하다.
인천철학관 박성희 원장
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