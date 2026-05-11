“삼전 주가 나락때 모았다”…26억 인증한 92년생 ‘흙수저女’

과거 하락장에서 과감하게 반도체주 매수에 나섰던 30대 여성이 20억 원대 자산을 보유하게 된 인증글을 게재해 화제다.
직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 10일 ‘자랑 좀 할게요’라는 제목의 글이 올라왔다. 자신을 1992년생 여성이라고 밝힌 글쓴이는 “주식 6년 차인데 자산이 20억 원을 넘어 얼떨떨하다”며 자신의 증권 계좌 보유 내역을 공개했다.
이에 따르면 글쓴이의 총 투자 자산은 약 26억4550만 원이다. 이 중 국내 주식은 약 19억9659만 원으로 전체 75%를 차지했고, 해외 주식은 5억7090만 원(22%)을 보유했다. 채권 및 기타 자산은 약 3% 수준이었다. 그가 투자한 업종 비중에는 반도체가 67.3%로 표시돼 있었다. 특히 삼성전자 비중이 큰 것으로 나타났다. 국내 주식과 해외 주식 수익률은 각각 153.14%, 70.84%를 기록했다.
글쓴이는 “가계부를 두 개씩 써가며 시드(투자 초기 자금)를 불렸다”며 “2024년 삼성전자 HBM과 파운드리가 망했다고 하면서 주가가 나락으로 갔을 때부터 사 모았던 게 큰 힘이 됐다”고 밝혔다. 그는 “흙수저라 주변에는 부자도 없다. 자랑하고 이야기 나눌 곳이 없어 대나무숲 찾다가 글 올린다”며 “반도체 주식은 매수한 뒤 한 주도 안 팔았다. 실현 손익까지 포함하면 정확한 시드는 5억 원 정도”라고 설명했다.
사연을 본 누리꾼들은 “6년 전이면 20대였을 텐데 5억 원의 시드머니가 있었다는 게 정말 대단하다”, “악착같이 투자한 보람을 느끼겠다. 이제 즐겨라”, “역시 반도체가 답인가”, “주식 고수가 여기 계셨다” 등의 반응을 보였다.
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