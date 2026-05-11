남편 죽이려… 술에 약 탄 40대 태권도장 직원-20대 공범 구속

술에 약물을 타 남편을 살해하려 한 40대 태권도장 직원과 공범인 20대 여성 관장이 경찰에 구속됐다. 경찰은 이들이 ‘모텔 약물 연쇄살인범’ 김소영(20)이 범행에 썼던 것과 동일한 성분을 사용한 것으로 보고 모방 범죄 여부와 범행 동기를 파악하는 데 수사력을 모으고 있다.
경기 부천원미경찰서는 살인미수 혐의로 태권도장 관장인 20대 여성과 같은 태권도장 직원 40대 여성을 구속했다고 10일 밝혔다. 두 사람은 지난달 25일 부천시 원미구에 있는 직원 자택에서 1.8L짜리 소주병에 약물을 탄 뒤 냉장고에 넣어 직원의 남편인 50대 남성을 살해하려 한 혐의를 받는다. 이들은 피해자가 평소 혼자 술을 자주 마시는 점을 노려 범행을 계획했지만, 피해자는 이 술을 마시지 않았다.
두 사람은 경찰 조사에서 “알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루를 소주에 넣었다”는 취지로 진술했다고 한다. 벤조디아제핀은 불면증과 불안장애 등의 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분으로, 앞서 김소영이 남성 2명을 살해하고 4명을 다치게 했을 때 숙취해소제 등에 넣었던 것과 같다.
이들의 범행은 6일 관장이 직원 집에서 피해자에게 흉기를 휘둘렀다가 경찰에 붙잡히면서 드러났다. 경찰은 당초 관장을 특수상해 혐의로 체포했지만, 수사 과정에서 두 여성이 피해자를 약물로 살해할 계획을 휴대전화로 논의한 정황을 포착하고 체포했다.
이들은 경찰 조사에서 우울증과 공황장애를 앓고 있다고 진술한 것으로 전해졌다. 윤상원 부천원미서 형사과장은 “피의자들이 대체로 범행을 시인하고 있지만 구체적인 범행 동기는 수사 중”이라며 “국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰했고, 필요시 김소영을 모방했는지도 수사할 방침”이라고 말했다.
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