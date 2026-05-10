외교부 “나무호, 미상 비행체가 두차례 타격”…이란대사 소환

호르무즈 韓선박 화재…정부 조사 결과 발표
정부가 4일 중동의 원유 수송로인 호르무즈 해협에서 벌어진 HMM 소속 화물선 나무호 폭발 및 화재와 관련해 미상의 비행체가 HMM 나무호 선미를 1분 간격으로 두 차례 타격한 것으로 파악됐다고 밝혔다.
외교부 “미상 비행체 2기, 선미 2차례 타격”
“드론인지 미사일인지 추가 조사 필요”
“기뢰-어뢰 가능성 낮아…공격 주체 확인 안돼”
이란대사 “질문 있으면 한국 외교부에 하라”
정부는 기뢰 및 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 외교부 관계자는 공격 주체에 대해 “아직 확인이 되지 않았기 때문에 앞으로 더 조사를 해나갈 예정”이라며 “당초에 선원이나 인근 선박을 통해서 파공을 식별하지 못하였기 때문에 이렇게 현장 조사 결과에 따라 발표하게 된 것”이라고 했다.
미상의 비행체가 나무호를 타격한 것으로 파악된 것과 관련해 사이드 쿠제치 주한 이란대사가 10일 외교부 청사를 찾았다. 쿠제치 대사는 ‘이란의 소행이 맞느냐’는 취재진의 물음에 “이번 사고(accident)에 대한 일반적인 이슈에 대해 이야기 했다”며 “질문이 있으면 (한국) 외교부에 하라”고 답했다.
외교부는 10일 정부 합동 조사단의 현장 조사 결과를 발표했다. 외교부는 발표 과정에서 미상의 비행체의 정확한 기종 등을 밝히진 않았다. 외교부 대변인실은 “정확한 기종 및 물리적 크기 등을 확인하기에는 제약이 있는 상황”이라고 했다. 정부는 현장 수거 잔해 등을 추가 분석할 예정이다.
외교부 관계자는 “정밀한 현장 조사, 폐쇄회로(CC)TV 확인 및 선장 면담 결과 5월 4일 현지 시간 오후 3시 30분경 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다”며 “타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인됐다”고 했다.
또한 “좌측 선미 외판이 폭 약 5m, 선체 내부로 깊이 약 7m까지 훼손됐다”며 “선체 안 프레임은 내부 방향으로 굴곡됐고, 선체 외판은 외부 방향으로 돌출 및 굴곡됐다”고 했다.
그러면서 “당시 선박은 해수면보다 약 1m에서 1.5m 상단 부분이 파손됐다”며 “폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위를 고려할 때 기뢰 및 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”고 했다.
‘미상의 비행체는 드론이라고 생각하면 되느냐’는 취재진의 물음에 외교부 관계자는 “정확한 발사체에 대한 정보는 추가 조사가 필요한 사항”이라며 “그것이 드론인지, 미사일인지는 추가 조사가 필요한 상황”이라고 했다.
미상의 비행체가 나무호를 타격한 것으로 파악된 것과 관련해 쿠제치 대사는 이날 박윤주 외교부 1차관을 만나 문제를 논의한 것으로 알려졌다. 외교부 관계자는 “이란은 관련국에 해당되기 때문에 우리의 조사 결과를 설명하기 위해 주한 이란대사가 청사를 방문한 것”라고 했다.
앞서 4일 정부는 호르무즈 해협 일대에 있던 한국 선박에서 폭발과 함께 화재가 발생했다고 밝혔다. 정부는 발표 당시 해당 선박의 화재가 외부 공격에 의한 것인지 등을 확인하고 있다고 했다.
외교부 관계자에 따르면 한국 시간으로 4일 오후 8시 40분 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 선박에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 해당 선박은 우리 선사인 HMM이 운용하는 나무호라고 외교부 관계자는 밝혔다.
당시 해당 선박에는 우리 국적 선원 6명 및 외국 국적 선원 18명이 탑승 중이었던 것으로 파악됐다. 다행히 우리 국민의 피해는 없는 것으로 조사됐다.
이후 정부 조사단은 두바이에 있는 수리 조선소 ‘드라이 도크 월드 두바이’에 입항한 HMM 나무호에 대한 조사를 벌였다.
나무호 폭발 및 화재와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령은 사건 당일 “이란의 공격”이라고 했고, 우리 정부는 조사를 해봐야 원인을 알 수 있다는 입장을 줄곧 유지했다.
그 사이 주한이란대사관은 이란의 소행이 아니라며 부인했는데, 정작 이란 국영 매체는 자기들 소행이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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