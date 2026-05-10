67년 만의 아시안컵 우승 도전하는 한국 축구

UAE, 베트남, 레바논-예멘 승자와 한 조
67년 만의 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 우승에 도전하는 한국 축구 대표팀이 2027년 대회 조별리그에서 아랍에미리트(UAE), 베트남, 레바논-예멘 맞대결 승자와 한 조가 됐다.
AFC는 10일 사우디아라비아 리야드에서 2027 아시안컵 조 추첨식을 진행했다. 당초 지난달 열릴 예정이었던 조 추첨식은 미국의 이란 공습으로 중동 정세가 불안해지며 연기됐다.
한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 25위로 일본(18위), 이란(21위)에 이어 아시아에서 세 번째로 높다. 포트 1에 배정된 한국은 조 추첨식에서 E조에 편성됐다.
이어 UAE(68위), 베트남(99위), 레바논(108위)-예멘(149위) 승자가 E조에 배정됐다. 레바논과 예멘은 다음달 4일 아시안컵 3차 예선 B조 최종전을 치러 대회 출전국을 가린다.
2027 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아의 3개 도시와 8개 경기장에서 열린다. 총 24개국이 출전하고 조별리그는 6개 조로 4개 팀씩 나뉘어 진행된다. 각 조에서 1, 2위를 한 12팀과 3위 중 성적이 좋은 4팀이 16강에 올라 토너먼트로 우승팀을 가린다.
1956년 첫 대회와 1960년 2회 대회에서 우승한 한국은 67년 만에 통산 3번째 우승에 도전한다. 2023년 카타르 대회에서 한국은 준결승전에서 요르단에 0-2로 져 우승 도전을 마감했다.
한국은 내년 1월 10일 레바논-예멘 승자, 15일 베트남, 20일 UAE를 차례로 상대한다. 베트남은 한국 출신의 김상식 감독(50)이 지휘봉을 잡고 있다.
지난 대회 우승팀 카타르는 아시안컵 최다 우승(4회)국 일본, 태국, 인도네시아와 F조에 편성됐다. 개최국 사우디아라비아는 A조에서 쿠웨이트, 오만, 팔레스타인과 경쟁한다. 8년 만에 아시안컵 본선에 출전하는 북한은 B조에서 우즈베키스탄, 바레인, 요르단과 경쟁한다.
김배중 기자 wanted@donga.com
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