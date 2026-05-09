콩·두부 먹으면 ‘이 질병’ 예방…하루 60~80g 섭취해야 [노화설계]

콩류와 두부 같은 대두(soy) 식품을 많이 섭취할수록 고혈압 위험이 낮아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
콩류는 하루 약 170g까지 섭취량을 증가할수록 고혈압 위험 감소가 커졌고, 대두 식품은 하루 60~80g 섭취 구간에서 가장 큰 위험 감소 효과가 나타났다.
여기서 콩류는 완두콩, 렌틸콩, 병아리콩, 강낭콩 등을 의미한다. 대두 식품에는 두부, 두유, 된장, 풋콩(에다마메), 템페(인도네시아의 콩 발효 식품) 등을 포함한다.
연구 결과는 ‘BMJ 영양 예방·건강(BMJ Nutrition Prevention & Health)’에 7일(현지 시각) 게재됐다.
콩류와 대두 식품은 이전부터 심혈관질환 위험 감소와 관련이 있는 것으로 알려져 있었다. 다만 혈압을 낮추는 효과에 대해서는 연구 결과가 일관되지 않았기 때문에 연구진은 기존 근거를 종합 분석했다.
영국과 노르웨이 공동 연구진은 2025년 6월까지 발표된 관련 연구를 데이터베이스에서 검색해 총 10편의 논문과 12개의 전향적 관찰 연구(prospective observational studies)를 분석했다.
분석 대상에는 아시아·미국·유럽 지역 연구가 포함됐다. 아시아 연구는 한국·중국·일본·이란 등에서 수행한 5건이었고, 미국 5건, 유럽은 2건(프랑스·영국)이었다. 9개 연구는 남녀 모두를 포함했고, 2개는 여성만, 1개는 남성만 포함 했다.
연구 참가자는 최소 1152명에서 최대 8만8475명이었으며, 연구 추적 기간에 새롭게 고혈압이 발생한 사례 수는 144건에서 3만5375건까지 다양했다.
분석 결과, 콩류와 대두 식품 섭취량이 많을수록 고혈압 발생 위험이 낮은 경향을 보였다.
콩류 섭취량이 가장 많은 사람들은 이를 가장 적게 먹은 이들과 비교했을 때 고혈압 위험이 16% 낮았다. 대두 식품 섭취량이 많은 사람 역시 적게 먹은 사람보다 고혈압 위험이 19% 낮았다.
특히 섭취량과 위험 감소의 관계를 분석한 결과, 콩류는 하루 약 170g까지 섭취량이 증가할수록 위험 감소 효과가 비례해 커졌다. 매일 적정량(약 170g)을 섭취한 사람에게서는 최대 약 30% 낮은 고혈압 위험과 관련된 것으로 나타났다.
대두 식품은 하루 60~80g 섭취 구간에서 위험 감소 효과(28~29%)가 가장 크게 나타났고, 그 이상 많이 먹는다고 추가적인 위험 감소는 관찰되지 않았다. 연구진은 이에 대해 “실제 생물학적 한계 때문인지, 아니면 분석 가능한 연구 수가 적었기 때문인지는 아직 명확하지 않다”고 밝혔다.
연구진은 콩류·대두 식품 100g이 대략 삶은 콩이나 완두콩, 병아리콩, 렌틸콩, 대두 한 컵 정도(약 5~6큰술) 또는 손바닥 크기의 두부 한 조각 분량이라고 설명했다. 참고로 시중 두부 한 모는 보통 300g 정도다.
연구진은 세계암연구기금(World Cancer Research Fund)의 근거 평가 기준을 적용했을 때, 콩류 및 대두 식품 섭취와 고혈압 위험 감소 사이에는 “인과 관계 가능성이 비교적 높은(probable causal relationship)” 수준의 근거가 있다고 평가했다.
연구진은 이 같은 결과를 설명할 수 있는 몇 가지 생물학적 기전도 제시했다.
콩류와 대두 식품에는 칼륨, 마그네슘, 식이섬유가 풍부한데, 이들 영양소는 모두 혈압을 낮추는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있다.
또 최근 연구에서는 콩류와 대두의 수용성 식이섬유가 장내 발효 과정에서 단쇄지방산(short-chain fatty acids)을 생성하고, 이것이 혈관 확장에 영향을 줄 수 있다는 결과도 제시됐다. 대두 속 이소플라본(isoflavone) 역시 혈압 강하에 도움을 줄 가능성이 있다고 연구진은 설명했다.
다만 연구진은 몇 가지 한계도 인정했다. 연구마다 사용한 콩 종류와 섭취량, 조리 방식, 전체 식단 구성, 고혈압 정의 등이 서로 달랐다는 점이다.
또 이번 연구는 관찰 연구를 종합한 메타분석이기 때문에 콩류와 대두 식품이 고혈압을 직접 예방한다고 단정할 수는 없다고 연구진은 설명했다.
그럼에도 연구진은 “전 세계적으로 고혈압 유병률이 빠르게 증가하고 있다는 점을 고려하면 이번 메타분석 결과는 중요한 공중보건 의미를 가진다”고 밝혔다. 이어 “추가적인 대규모 연구가 필요하지만, 이번 결과는 콩류와 대두 식품을 건강한 단백질 공급원으로 식단에 적극 포함해야 한다는 기존 권고를 뒷받침한다”고 결론지었다.
관련 논문 주소: https://nutrition.bmj.com/content/early/2026/05/04/bmjnph-2025-001449
박해식 기자 pistols@donga.com
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