‘왕사남’ 박지훈, 신인상 등 백상 2관왕…“언제나 성장하는 사람 될 것”

박지훈은 지난 8일 오후 7시 50분 서울 강남구 코엑스 D홀에서 진행된 제62회 백상예술대상 with 구찌‘ 시상식에서 영화 부문 남자 신인 연기상을 받았다.
이날 무대에서 박지훈은 “저를 끝까지 믿어주신 장항준 감독님께 너무 감사 인사드리고 싶습니다”라며 출연을 설득해 준 장 감독에 대한 감사를 표했다.
또한 박지훈은 “인생에서 선배님과 이런 에너지를 나눌 수 있어서 영광이었습니다, 해진 선배님 사랑합니다”라고 함께 호흡을 맞춘 유해진에 이어 팬들을 향해서도 고마운 마음을 알렸다.
또한 박지훈은 이번 시상식에서 네이버 인기상을 받기도 했다. 그는 “팬 여러분들의 투표로 받은 상이라고 알고 있다, 메이 여러분께 정말 감사하다”면서 “여러분께 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 언제나 성장하는 사람이 되겠다”고 진심을 전했다.
한편 박지훈은 영화 ’왕과 사는 남자‘에서 비운의 왕 단종 역을 맡아 많은 사랑을 받았다. ’왕과 사는 남자‘는 1457년 청령포를 배경으로, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린 작품이다. 박지훈과 함께 유해진이 주연을 맡았다. 국내 박스오피스 역대 흥행 2위를 기록 중인 영화는 지난 8일까지 누적 관객 수 1681만 6580명을 동원했다.
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