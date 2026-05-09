계엄군 김현태 전 단장, 전한길 지원 업고 계양을 출마 선언

김현태 전 육군 특수전사령부 707 특수임무단장이 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한다.
김 전 단장은 8일 서울 코리아나호텔에서 출마 기자회견을 열고 “인천 계양을에서 정의를 바로 세우고 자유 대한민국을 지켜내겠다”며 ”정치권으로부터 부당하게 소외되어 온 계양을 위해 싸울 준비가 돼있다“고 말했다.
김 전 단장은 “저는 진실을 말하고 불의에 맞섰다는 이유로 파면돼 모든 것을 잃었다”며 “벼랑 끝에서 공정과 상식, 정의와 법치를 부르짖는 애국 시민들을 만나 용기 내 일어났다”고 말했다.
이어 “개헌을 저지하고 보수의 가치를 지켜 나가는 국민의힘과 장동혁 대표님이 뭉치면 반드시 승리할 것이다”고 덧붙였다.
기자회견에 참여한 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨는 “김 전 단장을 강력 지지하며 후방에서 지원하겠다”고 밝혔다.
김 전 단장은 12·3 비상계엄 당시 곽종근 전 육군 특수전사령관의 지시를 받고 국회 봉쇄·침투에 관여한 혐의로 국방부로부터 파면 처분을 받았다.
한편, 인천 계양을은 이재명 대통령 당선으로 치러지는 보궐선거 지역이다. 민주당에선 김남준 전 청와대 대변인, 국민의힘에선 심왕섭 환경조경발전재단 이사장이 출마한다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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