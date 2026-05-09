병든 남편 먹이려 ‘단팥빵 5개’ 훔친 할머니…공권력도 울었다

고양경찰서, 절도 혐의 80대女 붙잡아
기초생활수급 중 20년간 남편 병수발
“남편이 좋아하는 빵 먹이고 싶어서”
경찰, 복지센터 연계 생계비 지원 도와
“남편이 좋아하는 단팥빵을 먹이고 싶었다.”
돈이 없어 남편에게 줄 단팥빵 5개를 훔친 할머니에게 경찰이 ‘법의 잣대’ 대신 ‘온정의 손길’을 내밀었다.
9일 경기 고양경찰서에 따르면 지난달 2일 오후 2시쯤 고양시 한 빵집에서 80대 할머니가 단팥빵 5개를 훔친 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
조사 결과 할머니는 기초생활수급자로 20년간 지병을 앓는 남편을 홀로 돌보며 경제적 어려움을 겪고 있었다. 할머니는 경찰 조사에서도 남편이 단팥빵을 좋아하는데 살 돈이 없어 이를 훔친 것이라고 진술했다.
할머니의 애끓는 사정을 인지한 경찰은 처벌 대신 지원을 결정했다.
경찰은 할머니 거주지와 관할 행정복지센터를 직접 방문해 지자체가 운영하는 긴급생계비 지원을 받을 수 있도록 연계했다.
긴급생계비지원은 생계곤란 등 위기 상황에 처한 주민에게 긴급 구호 물품과 돌봄서비스 등을 한시적으로 지원하는 제도다.
경찰은 또 해당 사건을 경미범죄 심사위원회에 회부해 감경 조치한 뒤 즉결심판에 넘겼다. 즉결심판은 경미한 범죄에 대해 정식 형사재판 대신 간이 절차로 처리하는 제도다.
경찰 관계자는 “범죄에 대해서는 원칙대로 대응하되 생계형 범죄나 사회적 약자의 어려움까지 외면해서는 안 된다고 판단했다”며 “앞으로도 사회적 약자들이 위기 상황에서 필요한 도움을 받을 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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