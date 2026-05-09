정원오 “吳, 임기 내 용산 방치” vs 오세훈 “鄭 과대포장 해소”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 9일 서로에 대한 공세를 이어갔다. 정 후보는 용산 개발 지연 책임론을 제기했고, 오 후보는 정 후보의 지지율에 대해 “과대포장이 해소되고 있다”고 했다.
먼저 정 후보는 이날 페이스북을 통해 이른바 한강벨트의 핵심 지역인 용산 개발 문제와 관련해 “오 후보는 서울시장 4번 할 동안 이 땅을 왜 이렇게 내버려 뒀는가”라고 비판했다. 그는 “오 후보가 실패한 원인은 분명하다”며 “2013년 용산 개발이 좌초된 가장 큰 이유는 마지막까지 개발을 책임질 주체가 분명하지 않았다는 점”이라고 지적했다.
이어 “오세훈식으로 가면 안 된다. 정원오는 다르게 개발하겠다”며 “잘못된 방향으로 가면 과거처럼 또다시 좌초한다”고 강조했다. 그러면서 “용산은 전 세계 AI 정책과 산업의 중심지로 우뚝 서고, 아시아 유일의 경제거점으로서 대한민국 전역에 경제활력을 전파할 것”이라며 “제가 성수에서 직접 해봤다”고 말했다.
오 후보는 정 후보를 겨냥해 양자 토론을 재차 제안하며 공세의 고삐를 조였다. 그는 서울 종로구 선거사무소에서 ‘4050 세대’ 공약을 발표한 뒤 지지율과 관련된 취재진 질문에 정 후에 대해 “질소 포장지를 뜯어낸 상태에서 과대포장이 해소되는 그런 단계”라고 했다. 그러면서“격차가 줄어들고 있다는 이야기는 방송에서도 꽤 많이 듣고 있다”며 “아마 시간이 지날수록 인물 경쟁력에 초점이 맞춰질 수밖에 없을 것”이라고 했다.
그는 이어 “서울을 비롯한 수도권 선거는 가능하면 후보의 브랜드와 메시지로 치르는 걸 원칙으로 하겠다”며 “관훈 토론에서 (두 후보를) 불러 토론하고 싶어 했는데, 정 후보가 끝내 거부하고 따로따로 해달라고 했다”고 주장하며 양자 토론을 촉구했다.
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